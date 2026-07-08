El Gobierno pide préstamos por USD 3.200 millones con bancos internacionales

El Gobierno nacional autorizó la contratación de dos préstamos internacionales por un total de hasta 3.200 millones de dólares, que según justificaron serán destinados al financiamiento del Tesoro Nacional,

La decisión fue oficializada este miércoles mediante las Resoluciones Conjuntas 40 y 41/2026, publicadas en el Boletín Oficial y firmadas por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

La primera operación autoriza un préstamo de hasta USD 2.000 millones, que será otorgado por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), sucursal Nueva York, y Banco Santander, sucursal Nueva York, con garantía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), ambos pertenecientes al Grupo Banco Mundial.

En tanto, la segunda resolución aprueba un crédito de hasta USD 1.200 millones con Deutsche Bank AG, London Branch, respaldado parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que garantizará hasta USD 550 millones de la operación.

Según el Ministerio de Economía, el objetivo es reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional mediante el acceso a préstamos con condiciones más favorables gracias al respaldo de organismos multilaterales.

Las resoluciones también establecen el pago de una comisión de estructuración del 0,50% sobre el monto de cada préstamo a las entidades financieras participantes.

Además, The Bank of New York Mellon (BNY) fue designado como agente administrador de ambas operaciones, mientras que el Banco de la Nación Argentina actuará como "Agente de Proceso" en la ciudad de Nueva York.

Las operaciones se enmarcan en los decretos 478/2026, 549/2026 y 550/2026, que autorizaron al Estado argentino a incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales estaduales y federales de Nueva York para este tipo de préstamos internacionales garantizados por organismos multilaterales.

No obstante, la normativa aclara que la Argentina no renuncia a la inmunidad de ejecución sobre bienes del Estado, manteniendo las protecciones previstas en la legislación vigente.

De acuerdo con las resoluciones, las operaciones se encuentran dentro del límite de endeudamiento autorizado por la Ley de Presupuesto 2026, cuentan con la opinión favorable del Banco Central y fueron consideradas la alternativa más conveniente entre las propuestas recibidas por el Ministerio de Economía.