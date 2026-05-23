La Legislatura rechazó el veto y frenó los recortes al subsidio del gas envasado

La Legislatura de Tierra del Fuego rechazó este sábado el veto del Ejecutivo provincial vinculado a la suspensión de los decretos de recortes de subsidios al gas envasado, en una votación nominal solicitada por el legislador Jorge Lechman.

El tratamiento correspondió al Asunto N.º 30626 – Orden del Día N.º 40, relacionado con el veto sobre la suspensión de las medidas que impactan directamente en el acceso al gas envasado.

La votación terminó con 11 votos positivos y 3 negativos.

Los votos afirmativos fueron de María Laura Colazo, Tomás Virgilio García, Natalia Gracianía, Juan Matías Lapadula, Jorge Lechman, Damián Löffler, Juan Carlos Pino, Luciano Selzer, Pablo Villegas, Raúl Von der Thusen y María Victoria Vuoto.

En contra votaron Gisela Romina Dos Santos, Federico Greve y Miriam Martínez.