La Legislatura rechazó el veto y frenó los recortes al subsidio del gas envasado
Tierra del Fuego23/05/2026
Con 11 votos afirmativos y solo 3 negativos de Gisela Romina Dos Santos, Federico Greve y Miriam Martínez, la Cámara insistió con la suspensión de los decretos de recortes de subsidios al gas envasado.
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El sistema sanitario municipal realizó más de 800 mil prestaciones en sus 15 centros de atención integrada por 191 profesionales. Los números reflejan un crecimiento por la atención de la salud pública, en medio de una crisis económica y desempleo.
Tierra del Fuego decretó duelo provincial por la muerte del Veterano de Malvinas Francisco José SargoTierra del Fuego24/05/2026
El Gobierno provincial dispuso el izamiento de banderas a media asta y destacó que el excombatiente “merece el reconocimiento de toda la comunidad”.
Estafas con las viviendas de ATE: Terminó la etapa de testimonios y el juicio entra en su fase decisivaTierra del Fuego23/05/2026
Ex funcionarios del IPV, denunciantes y autoridades del área social declararon en el proceso que investiga presuntas maniobras irregulares con las 128 viviendas de Barrancas del Río Pipo.
Melella anticipó que irá a la Justicia por el freno de la reforma de la Constitución ProvincialTierra del Fuego23/05/2026
El gobernador cuestionó la derogación de la reforma constitucional y aseguró que “pretender detener el proceso ahora implica vulnerar derechos políticos”.
Duro revés para Melella: la Legislatura rechazó el veto y sepultó la reforma constitucionalTierra del Fuego23/05/2026
Con Lechman como uno de los principales impulsores de la ofensiva política y judicial, la Cámara rechazó el veto del Ejecutivo y dejó sin efecto una reforma cuestionada por su costo, oportunidad y falta de consenso social.
Ushuaia | El Gobierno descartó una fuga de gas y confirmó que el fuerte olor en las 640 Viviendas fue causado por mercaptanoTierra del Fuego23/05/2026
Ambiente y Defensa Civil aseguraron que la situación fue neutralizada en el relleno sanitario y remarcaron que no existe riesgo para la salud de la población. El olor podría continuar percibiéndose hasta que cambien las condiciones meteorológicas.
Finalizó la investigación por hantavirus en Ushuaia y analizan muestras en Buenos AiresTierra del Fuego22/05/2026
El Ministerio de Salud provincial y especialistas del Malbrán realizaron tareas de vigilancia epidemiológica y ambiental durante cuatro días en distintos sectores de la ciudad. No se registraron capturas del ratón colilargo.
Continúa el operativo sanitario por los casos de hantavirus detectados en el crucero MV HondiusTierra del Fuego22/05/2026
El Ministerio de Salud y el ANLIS-Malbrán mantienen la investigación epidemiológica y ambiental en Ushuaia, mientras se mantiene el intercambio técnico y sanitario con distintos países involucrados en la investigación internacional.
Sospechan que el incendio cercano al relleno sanitario pudo haber sido intencionalTierra del Fuego21/05/2026
El foco ígneo se registró en una zona de acopio de chatarra lindera al relleno sanitario. Desde el Ejecutivo municipal advirtieron que, si se confirma la intencionalidad, realizarán la denuncia correspondiente.
Vecina denuncia que la DPE le exige más de $14 millones para acceder a la luz en UshuaiaTierra del Fuego21/05/2026
La millonaria cifra corresponde a una obra de extensión de red eléctrica en Barrancas del Río Pipo y contempla trabajos de extensión de red eléctrica, postes, cableado y alumbrado público.
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Walter Vuoto publicó una dura carta abierta contra la reforma constitucionalTierra del Fuego18/05/2026
El intendente de Ushuaia cuestionó el gasto previsto para la reforma de la Constitución provincial y defendió la Ley de Goteo. “Se nos quiere convencer de que era prioritario gastar más de 8 mil millones de pesos en una reforma constitucional”, apuntó.
Vecina denuncia que la DPE le exige más de $14 millones para acceder a la luz en UshuaiaTierra del Fuego21/05/2026
La millonaria cifra corresponde a una obra de extensión de red eléctrica en Barrancas del Río Pipo y contempla trabajos de extensión de red eléctrica, postes, cableado y alumbrado público.
Ushuaia | El Gobierno descartó una fuga de gas y confirmó que el fuerte olor en las 640 Viviendas fue causado por mercaptanoTierra del Fuego23/05/2026
Ambiente y Defensa Civil aseguraron que la situación fue neutralizada en el relleno sanitario y remarcaron que no existe riesgo para la salud de la población. El olor podría continuar percibiéndose hasta que cambien las condiciones meteorológicas.
Duro revés para Melella: la Legislatura rechazó el veto y sepultó la reforma constitucionalTierra del Fuego23/05/2026
Con Lechman como uno de los principales impulsores de la ofensiva política y judicial, la Cámara rechazó el veto del Ejecutivo y dejó sin efecto una reforma cuestionada por su costo, oportunidad y falta de consenso social.
La Legislatura rechazó el veto y frenó los recortes al subsidio del gas envasadoTierra del Fuego23/05/2026
Con 11 votos afirmativos y solo 3 negativos de Gisela Romina Dos Santos, Federico Greve y Miriam Martínez, la Cámara insistió con la suspensión de los decretos de recortes de subsidios al gas envasado.