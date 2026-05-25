Desde este martes la Línea B llegará al Centro de Bienestar “Papa Francisco” en Río Grande

El Municipio de Río Grande informó que desde este martes 26 de mayo la Línea B del transporte público de pasajeros extenderá su recorrido hasta el Centro de Bienestar para Personas Mayores “Papa Francisco”, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y facilitar el traslado de quienes asisten diariamente al espacio municipal.

La decisión fue adoptada luego de un pedido realizado directamente al intendente Martín Perez durante el último encuentro del Consejo del Adulto Mayor, ámbito donde personas mayores de la ciudad plantean propuestas e inquietudes vinculadas a su calidad de vida y bienestar.

Desde el Municipio señalaron que la medida forma parte de las políticas públicas orientadas a fortalecer la inclusión y garantizar mayores herramientas de accesibilidad para las personas mayores de Río Grande.

La ampliación del recorrido permitirá mejorar la cobertura del servicio de transporte público y facilitar el acceso al Centro de Bienestar “Papa Francisco”, uno de los espacios municipales destinados al acompañamiento, integración y desarrollo de actividades para adultos mayores.

Además, remarcaron que la iniciativa refleja el compromiso asumido por la gestión del intendente Martín Perez de continuar fortaleciendo acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y promover una ciudad más integrada y cercana.

El Centro de Bienestar “Papa Francisco” se ha consolidado como uno de los principales espacios de encuentro, recreación y acompañamiento para personas mayores en Río Grande, con múltiples actividades vinculadas a la salud, la inclusión social y el bienestar integral.