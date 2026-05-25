Desde este martes la Línea B llegará al Centro de Bienestar “Papa Francisco” en Río Grande
Tierra del Fuego25/05/2026
La ampliación del recorrido del transporte público fue solicitada por personas mayores durante el Consejo del Adulto Mayor y comenzará a implementarse desde el 26 de mayo.
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El legislador cuestionó la reacción del Gobierno provincial luego de que la Justicia Electoral declarara nulo el decreto que convocaba a elecciones constituyentes. Afirmó que el oficialismo “respeta a la Justicia sólo cuando los fallos le son favorables” y defendió la independencia del Poder Judicial.
La Justicia Electoral anuló la convocatoria a elecciones constituyentes en Tierra del FuegoTierra del Fuego27/05/2026
El fallo declaró inválido el decreto firmado por el Gobierno provincial al considerar que todavía no existe una “sentencia firme” sobre la reforma constitucional. La jueza advirtió sobre la necesidad de garantizar seguridad jurídica y certeza institucional en el proceso electoral.
Martín Perez: “Hay urgencias, hay prioridades y la reforma de la Constitución no es ninguna de las dos”Tierra del Fuego27/05/2026
El intendente de Río Grande respaldó la decisión de la Justicia Electoral y el rechazo legislativo al veto del gobernador. Aseguró que Tierra del Fuego debe enfocarse en el empleo, la producción, la salud y el desarrollo de la provincia.
María Elena Delgado volvió a reclamar por la búsqueda de Sofía Herrera tras la difusión del rostro de su hija hecha con IATierra del Fuego26/05/2026
La madre de Sofía participó del programa de investigación del periodista Mauro Szeta y luego advirtió que la causa atraviesa un fuerte estancamiento judicial sumado a que el gobierno quitó el 0800 Sofía. Reclamó que se reactive la búsqueda activa y destacó la difusión nacional de la nueva actualización del rostro de su hija realizada con inteligencia artificial.
Tierra del Fuego registró 5 denuncias falsas por violencia de género en tres añosTierra del Fuego26/05/2026
Un relevamiento realizado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos Fiscales reveló que en la Provincia hubo denuncias falsas por situaciones de violencia de género o intrafamiliar.
Iriarte advirtió que la deuda provincial con los municipios ya es “insostenible” y cuestionó la reforma constitucionalTierra del Fuego26/05/2026
El secretario de Gobierno de Ushuaia reclamó una mesa técnica urgente para discutir los fondos adeudados por la Provincia y sostuvo que “once legisladores le dijeron al gobernador que no es momento” para avanzar con la reforma constitucional.
Condenaron a 6 años de prisión a un delincuente por robarle el auto a un remisero en Río GrandeTierra del Fuego26/05/2026
El Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Norte lo encontró responsable del delito de robo con arma en un hecho ocurrido en diciembre de 2025.
El Municipio instaló nuevas estructuras en zonas estratégicas de la ciudad para mejorar la comodidad, la seguridad y el resguardo de quienes utilizan el transporte público.
Vecinos, pasajeros y turistas advierten que amplios sectores del acceso al Aeropuerto Malvinas Argentinas permanecen a oscuras desde hace varios días, mientras el estacionamiento privado continúa cobrando tarifas normalmente.
Ushuaia concentró gran parte del movimiento turístico con la tradicional vigilia del 25 de Mayo, mientras que el turismo de naturaleza volvió a ser uno de los principales motores del feriado en la provincia.
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María Elena Delgado volvió a reclamar por la búsqueda de Sofía Herrera tras la difusión del rostro de su hija hecha con IATierra del Fuego26/05/2026
La madre de Sofía participó del programa de investigación del periodista Mauro Szeta y luego advirtió que la causa atraviesa un fuerte estancamiento judicial sumado a que el gobierno quitó el 0800 Sofía. Reclamó que se reactive la búsqueda activa y destacó la difusión nacional de la nueva actualización del rostro de su hija realizada con inteligencia artificial.
Desde la empresa municipal señalaron que el boleto podría actualizarse a valores cercanos a los $1.550, aunque aclararon que el costo técnico real del servicio supera ampliamente la tarifa vigente. Más del 50% de los boletos están subsidiados.
El gremio docente anunció una nueva medida de fuerza en toda la provincia, medida que alcanzará a todos los niveles y modalidades educativas públicas.
Guerra en Medio Oriente | EEUU e Irán negocian reabrir Ormuz y retirar tropas del Golfo
ANSAMundo27/05/2026
Un borrador revelado por la TV iraní plantea el fin del bloqueo naval estadounidense, la normalización del comercio marítimo y una posible retirada militar de Washington de Medio Oriente tras meses de guerra.
Inteligencia británica afirma que Rusia perdió cerca de 500 mil soldados en la guerra con UcraniaMundo27/05/2026
La directora del GCHQ aseguró que los datos de espionaje británico muestran un fuerte desgaste militar ruso y sostuvo que Vladimir Putin “se está retirando en el campo de batalla”.