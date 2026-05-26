Condenaron a 6 años de prisión a un delincuente por robarle el auto a un remisero en Río Grande

El Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Norte lo encontró responsable del delito de robo con arma en un hecho ocurrido en diciembre de 2025.
 
Tierra del Fuego26/05/2026
Simón Esteban Molina
Simón Esteban Molina, condenado a 6 años de cárcel 

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte condenó este martes a Simón Esteban Molina (35) a 6 años de prisión tras encontrarlo responsable del delito de robo con arma, en un hecho ocurrido en diciembre del año pasado en Río Grande.

Según se ventiló durante el debate oral, el imputado fue juzgado por haber robado el vehículo a un remisero en la ciudad.

El Tribunal estuvo presidido por la jueza Verónica Marchisio, con las vocalías de Juan José Varela y Pedro Fernández.

Además de la condena, los magistrados dispusieron que el Servicio Penitenciario arbitre los medios necesarios para brindar tratamiento al condenado, debido a un cuadro de consumo problemático.

Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Jorge López Oribe, mientras que la defensa oficial fue ejercida por Rita Marchi.

Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 10 de junio a las 13 horas.

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