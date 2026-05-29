Estados Unidos declaró terroristas al PCC y al Comando Vermelho y tensiona su relación con Brasil

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la designación como organizaciones terroristas internacionales del Primeiro Comando da Capital y del Comando Vermelho, considerados los dos grupos criminales más poderosos de Brasil.

La decisión fue comunicada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien afirmó que ambas organizaciones “dirigen a miles de miembros” y están detrás de “brutales ataques contra policías brasileños, funcionarios públicos y civiles”.

Según el comunicado oficial, Washington considera que tanto el PCC como el Comando Vermelho poseen redes criminales que “se extienden mucho más allá de las fronteras de Brasil”, vinculadas al narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y otras actividades ilícitas en América Latina.

La medida profundiza la tensión diplomática entre Brasil y Estados Unidos, ya que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva había manifestado semanas atrás su rechazo a una eventual clasificación de estas bandas como organizaciones terroristas.

Durante una reciente reunión con el presidente estadounidense Donald Trump, Lula sostuvo que Brasil no comparte ese enfoque jurídico y político para enfrentar al crimen organizado.

La decisión de Washington tiene implicancias internacionales importantes, ya que habilita sanciones económicas, congelamiento de activos, restricciones financieras y mayores herramientas legales para perseguir a personas o empresas vinculadas a estos grupos.

El PCC y el Comando Vermelho mantienen desde hace décadas una fuerte presencia en las cárceles y en las redes del narcotráfico de Brasil, además de operar en distintos países de Sudamérica mediante alianzas criminales y rutas internacionales de drogas.