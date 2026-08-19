Allanaron una vivienda y detuvieron a un hombre por varios robos en Ushuaia

Una investigación policial permitió avanzar en el esclarecimiento de varios robos y hurtos registrados en Ushuaia durante el último mes, que tuvieron como víctimas a vecinos, comercios y un establecimiento público.

Los hechos investigados ocurrieron entre el 18 de julio y el 18 de agosto y tuvieron distintos escenarios. Entre ellos se encuentra una vivienda de calle Solís al 700, donde fue sustraído dinero, además de varios comercios ubicados sobre Gobernador Paz, Juana Fadul y Gobernador Deloqui.

En los locales comerciales fueron denunciados faltantes de cajas registradoras, mercadería y dinero. También fue investigado el robo ocurrido en un restaurante de calle 25 de Mayo al 100, de donde sustrajeron dinero, y en un establecimiento público de Gobernador Campos al 100, donde fueron sustraídos varios teléfonos celulares.

A partir de las tareas investigativas realizadas por personal de la Comisaría Primera de Ushuaia, y con intervención del Juzgado de Instrucción en turno, la Justicia ordenó distintas medidas para avanzar sobre los sospechosos.

Allanamiento y medidas judiciales

A partir de las tareas investigativas y causas acumuladas, el Juzgado interviniente ordenó el allanamiento de un domicilio ubicado sobre calle Laserre al 300.

Además, se dispusieron requisas personales sobre Lucas Maximiliano Luna y Natahel Ariel Zubillaga, quienes quedaron vinculados a las actuaciones judiciales.

Los procedimientos arrojaron resultados positivos, con el secuestro de distintos elementos considerados de interés para las causas investigadas.

Por otra parte, en el marco de la causa N.º 41.588 y sus acumuladas, la Justicia dispuso la detención de Marco León Martínez de Lucca, quien fue puesto a disposición del magistrado interviniente y sobre quien se sospecha de cometer los robos.