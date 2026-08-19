Allanaron una vivienda y detuvieron a un hombre por varios robos en Ushuaia
Policiales19/08/2026
La investigación se inició por una serie de robos y hurtos cometidos durante el último mes en viviendas, comercios y un establecimiento público. La Policía secuestró elementos vinculados a las causas.
El principio de incendio se registró esta tarde en un camión de Gas Austral, en la zona de calle Los Cerros al 200. El fuego fue controlado rápidamente y no hubo personas heridas.
Allanaron una vivienda y detuvieron a un hombre por un robo con arma en Río GrandePoliciales19/08/2026
El procedimiento se realizó en el marco de una investigación iniciada por un robo ocurrido el 7 de agosto. El sospechoso quedó detenido e incomunicado.
El fuego se desató una casa del barrio Dos Banderas. Bomberos sofocó las llamas y encontró a la víctima en el interior del inmueble.
La División Servicios Especiales irrumpió en varios domicilios ubicados en distintos puntos de la ciudad como parte de una investigación por un asalto ocurrido el 7 de agosto. Durante los operativos secuestraron una réplica de arma de fuego, celulares y otros elementos.
El sospechoso fue observado cuando saltaba el paredón que separaba dos propiedades de la calle Ruiz Galán al 700. Fue reducido por un vecino y posteriormente aprehendido por la Policía.
Determinaron que el incendio en el que murió una mujer en Río Grande fue accidentalPoliciales01/08/2026
La Policía informó que el fuego se originó por el recalentamiento de una pared de madera ubicada junto al caño de evacuación de gases de un termotanque. En el siniestro también resultó herido un adolescente de 17 años.
Una mujer murió y un adolescente sufrió graves quemaduras en el incendio de una vivienda en Río GrandePoliciales31/07/2026
El siniestro ocurrió este viernes en una casa ubicada sobre Pasaje Rivarola al 1300. Bomberos lograron controlar el fuego, mientras que un joven de 17 años fue hospitalizado con quemaduras.
Durante la intervención policial, uno de los sospechosos dejó caer un revólver calibre .32, que fue secuestrado por orden judicial.
Se trata de Estela Acosta quien era intensamente buscada desde el lunes tras ausentarse de su domicilio. El cuerpo fue hallado en un sector descampado y la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento.
Detuvieron a un hombre acusado de robar con un cuchillo tras una persecución en Río GrandePoliciales24/07/2026
El sospechoso fue aprehendido luego de sustraer bebidas alcohólicas de un comercio. Durante la fuga ingresó por la fuerza a una vivienda, amenazó a un vecino con un arma blanca y finalmente fue reducido por la Policía.
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