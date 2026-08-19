Tragedia en Ushuaia: un menor murió durante un incendio en una vivienda

Un incendio registrado durante la tarde de este miércoles en una vivienda del barrio Dos Banderas de Ushuaia terminó con la muerte de una persona menor de edad.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre calle Dos Arroyos, donde intervino personal de la Comisaría Quinta luego de que se alertara sobre el incendio.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios, que trabajaron para controlar y sofocar las llamas. El fuego afectó la totalidad de la vivienda y, una vez controlada la situación, los efectivos constataron que en el interior se encontraba el cuerpo sin vida de un menor.

De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar, el origen del incendio sería hipotéticamente accidental, aunque la investigación continúa para determinar con precisión cómo se inició el fuego.

En el caso tomó intervención el Juzgado de Instrucción en turno, que dispuso las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias de la tragedia.