Un camión de transporte de gas sufrió un incendio en Río Grande y debieron evacuar a vecinos

Un principio de incendio en un camión perteneciente a la empresa Gas Austral generó un operativo preventivo este miércoles por la tarde en Río Grande.

El episodio fue reportado alrededor de las 17:00, cuando se alertó sobre la presencia de fuego en un camión que se encontraba en la zona de calle Los Cerros al 200.

Ante la situación, personal policial, Bomberos y unidades de emergencia desplegaron un operativo en el sector y, como medida preventiva, se procedió a evacuar a los vecinos de las inmediaciones.

Según se informó, el foco ígneo se habría iniciado como consecuencia de una falla mecánica en el vehículo. La rápida intervención de los equipos de emergencia permitió controlar y extinguir las llamas.

Finalmente, no se registraron personas lesionadas y la situación quedó bajo control.