Allanaron una vivienda y detuvieron a un hombre por un robo con arma en Río Grande

Un nuevo procedimiento policial se realizó este miércoles en Río Grande, en el marco de la investigación por un robo con arma cometido en una vivienda el pasado 7 de agosto.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Instrucción N.° 3 y se concretó en un domicilio ubicado sobre calle Chorlo Pecho Castaño al 326, señalado como residencia del imputado.

El operativo contó con la participación de efectivos del GEOT, dependiente de la División Servicios Especiales, quienes estuvieron a cargo del ingreso y del aseguramiento del perímetro durante el allanamiento.

Una vez dentro del inmueble, los investigadores procedieron a la detención de Hugo Oscar Cáceres, de 35 años, quien quedó detenido en carácter de incomunicado a disposición de la Justicia.

Durante la requisa también fueron secuestrados distintos elementos considerados de interés para la investigación, que serán incorporados a la causa.

El procedimiento forma parte de las tareas investigativas que lleva adelante la Comisaría Primera y la Sección Robos y Hurtos de Río Grande para esclarecer el hecho denunciado a comienzos de agosto.