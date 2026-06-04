Corea del Norte presentó una nueva planta para producir combustible nuclear y promete ampliar su arsenal

Corea del Norte anunció este jueves la puesta en funcionamiento de una nueva instalación destinada a la producción de combustible para armas nucleares, en una nueva demostración de fuerza por parte del régimen de Kim Jong Un.

La información fue difundida por la agencia estatal Korean Central News Agency (KCNA), que señaló que la planta utiliza una tecnología “más sofisticada”, aunque no brindó detalles sobre su ubicación ni sobre la fecha exacta en la que comenzó a operar.

Las imágenes divulgadas por los medios estatales mostraron una gran sala equipada con numerosas centrifugadoras, un sistema habitualmente utilizado para enriquecer uranio apto para el desarrollo de armamento nuclear.

El anuncio se produjo en medio de una nueva escalada de la retórica militar de Pyongyang. Durante una visita a la instalación, Kim Jong Un afirmó que el país debe fortalecer su capacidad de disuasión nuclear debido a las crecientes amenazas externas que enfrenta.

Según KCNA, el líder norcoreano sostuvo que la necesidad de reforzar el arsenal nuclear “tanto en calidad como en cantidad” se ha vuelto más urgente frente a lo que describió como acciones hostiles impulsadas por Estados Unidos y Corea del Sur.

Kim también aseguró que la capacidad de producción de materiales nucleares para armamento se ha más que duplicado en comparación con hace cinco años. Sin embargo, esa afirmación no pudo ser verificada de manera independiente por organismos internacionales ni por expertos externos.

Tras reunirse con altos funcionarios del área nuclear, el mandatario indicó que el Gobierno aprobó un plan para ampliar las fuerzas nucleares del país “a un ritmo exponencial”, una declaración que refuerza la estrategia de expansión militar impulsada por Pyongyang en los últimos años.

Las fotografías difundidas por KCNA muestran a Kim recorriendo estrechos pasillos rodeados de tuberías y equipos industriales, además de participar de reuniones técnicas junto a funcionarios del programa nuclear. En una de las imágenes también aparece un gráfico difuminado que algunos analistas consideran podría corresponder al diseño de una ojiva nuclear.

La revelación de esta nueva instalación llega menos de dos años después de que Corea del Norte mostrara públicamente otra planta secreta de enriquecimiento de uranio, presentada en septiembre de 2024. Aquella fue la primera vez desde 2010 que el régimen exhibía una instalación de este tipo, cuando permitió el acceso de académicos estadounidenses a su complejo nuclear de Yongbyon.

El nuevo anuncio vuelve a generar preocupación en la comunidad internacional, que observa con atención el avance del programa nuclear norcoreano en un contexto de crecientes tensiones en la península coreana.