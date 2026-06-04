Alarma en la industria automotriz: la producción cayó 21,5% y las ventas se desplomaron 39% en un año

La industria automotriz argentina atraviesa un escenario cada vez más complejo. El último informe difundido por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) confirmó una fuerte contracción de la actividad durante mayo de 2026, con caídas significativas en producción, ventas y exportaciones que reflejan la persistente debilidad del mercado.

Durante mayo, las terminales radicadas en el país produjeron 37.762 vehículos, apenas un 0,6% más que en abril, pero un 21,5% menos que en el mismo mes del año pasado, cuando se habían fabricado 48.109 unidades. Con este resultado, la producción acumulada en los primeros cinco meses de 2026 registra una caída del 19,3% respecto del mismo período de 2025.

La situación es aún más preocupante en el mercado interno. Las ventas mayoristas a concesionarios alcanzaron las 35.979 unidades durante mayo, prácticamente sin variaciones respecto de abril, pero con un derrumbe interanual del 39%. En el acumulado anual, la retracción ya llega al 23,1%, evidenciando el fuerte impacto que tiene la caída del consumo sobre la actividad automotriz.

El segmento más afectado es el de los automóviles particulares. La producción de autos cayó un 44,7% en comparación con mayo del año pasado, pasando de 20.197 unidades a apenas 11.171. Los utilitarios lograron amortiguar parcialmente la caída general gracias a una mejora mensual del 8,3%, aunque también cerraron mayo con una baja interanual del 4,7%.

A la debilidad del mercado doméstico se suma un contexto poco favorable para las exportaciones. Durante mayo se enviaron al exterior 25.237 vehículos, lo que representa una caída del 6,1% respecto de abril y del 4,2% en comparación con el mismo mes de 2025. Aunque las exportaciones continúan siendo fundamentales para la industria —ya que representan el 66,8% de toda la producción nacional—, la menor demanda de los principales mercados de destino impide compensar la fuerte retracción de las ventas locales.

Brasil continúa siendo el principal comprador de vehículos argentinos, concentrando el 64,5% de las exportaciones del sector. Sin embargo, la desaceleración de la demanda regional limita la capacidad de recuperación de las terminales locales, que enfrentan uno de los períodos más difíciles de los últimos años.

En medio de este panorama adverso, los vehículos electrificados aparecen como la única noticia positiva para la industria. Las ventas mayoristas de modelos híbridos y eléctricos alcanzaron las 3.697 unidades durante mayo, lo que representa un crecimiento del 1.757,8% respecto de las 199 unidades registradas en igual mes del año pasado. En los primeros cinco meses de 2026 ya se comercializaron 15.471 unidades, con un incremento acumulado del 1.784,4%.