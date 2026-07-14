La inflación de junio fue del 1,9% y la Patagonia registró la menor suba del país

La inflación de junio de 2026 fue del 1,9%, de acuerdo con el último informe difundido hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 16,8% durante el primer semestre del año y una variación interanual del 33,4%.

A nivel nacional, el rubro que registró el mayor incremento fue Recreación y cultura, con una suba del 4,2%, impulsada principalmente por el inicio de la temporada turística de invierno. Le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que aumentó 3,3% como consecuencia de las actualizaciones tarifarias en los servicios públicos. En contraste, los menores aumentos correspondieron a Comunicación (0,9%) y Prendas de vestir y calzado (0,4%), mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas avanzó un moderado 1,3%.

En la región patagónica, el índice volvió a ubicarse como el más bajo del país, con una inflación mensual del 1,6%, tres décimas por debajo del promedio nacional. En el acumulado de los primeros seis meses de 2026 alcanzó el 15,1%, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,0%.

Dentro de la Patagonia, el mayor aumento se observó en Recreación y cultura (3,2%), seguido por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,9%) y Prendas de vestir y calzado (2,9%). En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 1,3%, en línea con el comportamiento observado a nivel nacional.