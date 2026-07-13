El Gobierno refinancia una deuda de más de US$37 millones con el Banco Central mediante una nueva letra del Tesoro

El Gobierno nacional oficializó una nueva operación financiera mediante la cual refinanciará parte de su deuda con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), a través de la emisión de una nueva Letra del Tesoro por más de 37 millones de dólares.

La decisión quedó establecida en la Resolución Conjunta 43/2026, firmada por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda y publicada en el Boletín Oficial.

La resolución dispone la ampliación de la emisión de la "Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses con vencimiento el 30 de junio de 2031", por un monto de 37.113.987 dólares.

El nuevo título será entregado al Banco Central para cancelar el 60% de los intereses correspondientes al séptimo cupón de una letra emitida en 2023, cuyo vencimiento opera el 16 de julio de 2026.

De esta manera, el Estado nacional no abonará esa porción de los intereses en efectivo, sino que la reemplazará por un nuevo compromiso de deuda con vencimiento a cinco años.

Qué establece la ley de Presupuesto

La operatoria se encuentra prevista en el artículo 55 de la Ley de Presupuesto 2026, que autorizó al Gobierno a reemplazar con nuevos títulos públicos el 60% de los servicios de intereses y amortizaciones de determinadas letras intransferibles que posee el Banco Central.

El 40% restante de los intereses sí será cancelado en efectivo, mientras que el resto se transforma en nueva deuda pública.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que esta clase de operaciones forma parte de la estrategia de administración de la deuda pública autorizada por el Presupuesto vigente.

La nueva letra devengará intereses desde su colocación y tendrá vencimiento el 30 de junio de 2031, extendiendo en el tiempo las obligaciones financieras del Estado con el Banco Central.

Con esta decisión, el Gobierno vuelve a recurrir al mecanismo de refinanciación de vencimientos internos para aliviar los pagos inmediatos, trasladando parte de esos compromisos hacia los próximos años.