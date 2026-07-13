La venta de materiales para la construcción cayó en junio

El sector de la construcción mostró una luz de alerta en el cierre del primer semestre tras una racha sostenida de recuperación. Durante junio, el Índice Construya (IC)—que mide los volúmenes vendidos al sector privado de los principales materiales de la actividad—registró una baja del 1,99% mensual desestacionalizada.

La caída interrumpe un ciclo de cuatro meses consecutivos de crecimiento mensual que se había consolidado en lo que iba de 2026 (con subas del 15,91% en febrero, 1,30% en marzo, 4,98% en abril y 1,94% en mayo). En la comparación interanual, el indicador de junio exhibió un leve retroceso del 0,60% respecto al mismo mes de 2025.

A pesar de este freno de mano en el último mes, el balance de la primera mitad del año logra sostenerse a flote. Según los datos históricos del sector, el primer semestre cerró con una variación anual acumulada positiva del 0,50%, consolidando un volumen de despachos levemente superior al del período enero-junio del año pasado.

Desde el Grupo Construya restaron dramatismo al bache de junio y explicaron el trasfondo de la coyuntura actual: “La interrupción de la tendencia de recuperación observada en los meses previos no modificaría el escenario de fondo, ya que estimamos que responde a factores transitorios. En consecuencia, proyectamos un leve crecimiento de la demanda de insumos durante la segunda mitad del año".

El índice contempla las ventas de materiales clave tanto para la obra pública como privada, incluyendo ladrillos cerámicos, cemento Portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, grifería y materiales eléctricos, fabricados por firmas líderes como Aluar, Grupo Dema, LaterCer y Plavicon.

Finalmente, desde la entidad aclararon que estos datos correspondientes a junio no deben compararse de forma directa con el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) publicado recientemente por el INDEC, debido a que el informe del organismo oficial refleja la actividad del mes de mayo.