El Gobierno presentó su plan financiero 2026-2027 y aseguró que no necesitará endeudarse en Wall Street

El Ministerio de Economía presentó este lunes los lineamientos del Programa Financiero 2026-2027, una estrategia con la que el Gobierno nacional busca garantizar el financiamiento del Estado sin recurrir a emisiones de deuda en los mercados internacionales, como Wall Street.

El anuncio fue encabezado por el equipo económico liderado por el ministro de Economía Luis Caputo, acompañado del secretario de Finanzas, Federico Furiase, quienes sostuvieron que las necesidades financieras del país se encuentran completamente cubiertas y que la prioridad será consolidar la estabilidad macroeconómica.

Uno de los principales ejes del programa es la creación de un "colchón financiero" para afrontar los compromisos de deuda de 2027. Según las proyecciones oficiales, durante 2026 el Estado contará con USD 22.900 millones en fuentes de financiamiento frente a necesidades estimadas en USD 19.200 millones, lo que permitirá generar un excedente de USD 3.700 millones como fondo de reserva.

En lugar de buscar recursos mediante emisiones de deuda en Wall Street, el Gobierno confirmó que consiguió financiamiento a través de organismos multilaterales. En ese sentido, detalló un préstamo de USD 2.000 millones respaldado por el Banco Mundial, con una tasa del 6,3%, y otro de USD 1.200 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al 7,7%.

Como parte de la estrategia para fortalecer el mercado local, el Ministerio también anunció la próxima licitación del bono AO29, por hasta USD 2.000 millones, con un cupón del 6%, destinado principalmente a captar la reinversión de los vencimientos que se abonarán durante julio.

Otro de los anuncios relevantes fue la confirmación de un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que será enviado al Congreso. La iniciativa buscará establecer la prohibición absoluta de que el Banco Central financie al Tesoro Nacional, reforzando la independencia de la autoridad monetaria.

Además, el Palacio de Hacienda fijó como objetivo de mediano plazo que la Argentina recupere el Grado de Inversión (Investment Grade) antes de finalizar el mandato presidencial en 2031, con la expectativa de mejorar el acceso al crédito internacional y atraer inversiones de gran escala.

Durante la conferencia de prensa, las autoridades también descartaron la posibilidad de utilizar una devaluación como herramienta para mejorar la competitividad de la economía. "Devaluar es pagar salarios miserables", señalaron desde el equipo económico, al sostener que la estrategia oficial estará enfocada en la reducción de impuestos, la desregulación de la economía y la mejora de la infraestructura logística para aumentar la competitividad del sector productivo sin recurrir a modificaciones abruptas del tipo de cambio.