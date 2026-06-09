Argentina enfrenta a Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026

Messi junto a Scaloni en el entrenamiento previo a Islandia | AFA

La Selección Argentina disputará este martes a las 22 horas su último amistoso previo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en un encuentro ante Islandia que servirá como banco de pruebas definitivo para Lionel Scaloni antes de la competencia oficial.

Más allá del resultado, el partido aparece como una instancia clave para ajustar automatismos, evaluar el estado físico de los principales jugadores y terminar de definir la estructura titular que buscará defender el título mundial.

Uno de los puntos centrales pasa por la situación de Lionel Messi, quien podría volver desde el arranque tras superar una molestia muscular. Su presencia no solo tiene impacto futbolístico, sino también en la planificación general del equipo de cara al debut mundialista.

El cuerpo técnico argentino evalúa este encuentro como una oportunidad para consolidar la idea de juego con la mayoría de los habituales titulares en cancha. Jugadores como Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández aparecen como piezas fundamentales en el mediocampo, en un esquema que busca equilibrio entre control y presión alta.

En defensa, la estructura también comienza a definirse con nombres que ya se han consolidado en el ciclo, mientras que en ataque la sociedad entre Messi y Lautaro Martínez vuelve a estar en el centro de la atención.

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