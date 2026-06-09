“Me golpea profundamente”: Martín Menem habló tras la muerte del directivo que manejaba su empresa

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, expresó un fuerte mensaje de pesar tras la muerte de Daniel Osorio Peñaloza, directivo que se desempeñaba como gerente general de la empresa Gen Tech Argentina S.A., vinculada a su actividad empresarial.

“La muerte de Daniel Osorio Peñaloza es una noticia que me golpea profundamente”, sostuvo Menem en su declaración pública, donde lo definió como su amigo, compañero de trabajo y pieza clave en el desarrollo de la compañía.

Osorio Peñaloza estaba al frente de la gestión de la firma de suplementos dietarios impulsada por Menem en el sector privado, lo que le otorgaba un rol central dentro de la estructura empresarial asociada al dirigente.

En su mensaje, el titular de la Cámara baja destacó la trayectoria personal y profesional del empresario, a quien describió como una persona de “compromiso, profesionalismo y enorme calidad humana”.

Menem también se refirió a las versiones que comenzaron a circular tras conocerse el fallecimiento y pidió responsabilidad: “Por respeto a Daniel, a su familia y a todos sus seres queridos, les pido a los medios de comunicación, periodistas y usuarios de redes sociales que eviten especulaciones y versiones sin sustento”, señaló.

La muerte de Osorio

Según reconstruyeron distintos medios, Menem había intentado comunicarse en contactarlo en reiteradas oportunidades, pero no tuvo respuesta. Ante esto, envío un colaborador al departamento de Osorio Peñaloza, ubicado sobre la Av. Díaz Vélez, en el barrio porteño de Almagro.

Al ingresar al inmueble, el colaborador constató la situación y dio aviso a las autoridades. Minutos después, arribaron al lugar efectivos del SAME y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que confirmaron el fallecimiento.

"Ante las versiones que comenzaron a difundirse en las últimas horas, quiero aclarar que tomé conocimiento de lo ocurrido a través de una llamada telefónica en la que se me informó que Daniel habría sido hallado sin signos vitales. Me dirigí inmediatamente al lugar y, al momento de mi llegada, ya se encontraban interviniendo el SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes posteriormente confirmaron la lamentable noticia. Permanecí allí mientras actuaban las autoridades y los profesionales intervinientes, profundamente impactado por lo que le había sucedido a mi amigo. Mi presencia respondió exclusivamente a la preocupación lógica que genera una noticia tan dolorosa", dijo el Presidente de la Cámara baja en X.

La causa permanece bajo investigación judicial y, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.