Acusan a Mostaza de lucrar con el sufrimiento de millones de gallinas

Una inédita protesta internacional tuvo lugar en Plaza de Mayo, donde más de 70 activistas provenientes de Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Perú, Tailandia e Indonesia desplegaron una intervención de alto impacto para exigir que Mostaza adopte una política de abastecimiento de huevos provenientes de gallinas libres de jaulas.

La acción, organizada por Sinergia Animal Internacional, transformó el histórico espacio porteño en una verdadera cancha de fútbol. Con una estética inspirada en el Mundial, los manifestantes exhibieron tarjetas rojas gigantes, una bandera que simulaba un campo de juego y hasta un VAR de gran tamaño que sancionaba simbólicamente a la empresa por una supuesta "falta grave" contra el bienestar animal.

Al ritmo de bombos y canciones de tribuna, la consigna central fue contundente: "Tarjeta Roja para Mostaza por jugar sucio con los animales".

Los organizadores señalaron que la cadena de hamburgueserías sigue sin asumir un compromiso público para eliminar progresivamente los huevos provenientes de gallinas criadas en sistemas de jaulas en batería, una práctica cuestionada por organizaciones de bienestar animal en todo el mundo.

"Hoy reunimos a personas de distintos rincones del planeta para visibilizar una situación que no puede seguir ignorándose. Mientras millones de gallinas permanecen atrapadas en sistemas que restringen severamente sus movimientos, una de las empresas más importantes del sector gastronómico argentino continúa sin asumir un compromiso básico de bienestar animal", expresó Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal.

Según la organización, durante los últimos siete años intentaron establecer instancias de diálogo con la empresa para avanzar en una transición hacia sistemas libres de jaulas, aunque aseguran que no obtuvieron respuestas concretas.

Actualmente, Mostaza es señalada por los activistas como la única gran cadena de hamburgueserías del país que todavía no anunció una política de abastecimiento libre de jaulas. En contraste, compañías como McDonald's, Burger King, Subway y Carne Hamburguesas ya hicieron públicos compromisos en esa dirección.

Un reclamo que apunta al corazón de la industria

La campaña busca poner en discusión una realidad poco visible para la mayoría de los consumidores. De acuerdo con datos difundidos por la organización, en Argentina existen alrededor de 62 millones de gallinas ponedoras y una parte importante de ellas permanece confinada en jaulas donde no pueden caminar libremente, extender completamente sus alas ni desarrollar comportamientos naturales básicos.

Los activistas también apuntaron contra la estrategia comercial de la empresa, cuestionando que destine importantes recursos a campañas publicitarias vinculadas al fútbol y a figuras reconocidas del deporte, mientras evita pronunciarse sobre las condiciones de producción de los huevos que utiliza en sus productos.

"Los argentinos estamos acostumbrados a competir en lo más alto. Por eso creemos que una empresa líder debería estar a la altura de sus competidores. Mientras otras cadenas avanzaron, Mostaza sigue haciendo tiempo", sostuvo Romina Viscarret, directora de Sinergia Animal Argentina.

Desde la organización advirtieron que continuarán realizando campañas públicas y acciones de visibilización hasta obtener una respuesta formal por parte de la compañía y un compromiso concreto para abandonar el uso de huevos provenientes de sistemas de confinamiento en jaulas.