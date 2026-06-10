Tras las burlas masivas, Sheinbaum salió a defender la polémica canción feminista de Julieta Venegas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió a aclarar la polémica generada en torno a la canción "La niña futbolista", interpretada por Julieta Venegas, luego de que el tema recibiera una fuerte ola de críticas y burlas en redes sociales.

Durante una conferencia, la mandataria explicó que la canción nunca fue concebida como himno oficial del Mundial 2026, tal como comenzó a circular en distintos medios y plataformas digitales.

"Por cierto, aclaro, la canción de Julieta Venegas nunca pretendió ser la canción oficial del Mundial. Obviamente está dedicada a las niñas que juegan fútbol y la pusimos ese día porque regalamos los boletos a las niñas y jóvenes que ganaron el concurso de dominadas para asistir al Mundial", sostuvo Sheinbaum.

La controversia se desató después de que el tema fuera utilizado en un evento relacionado con la Copa del Mundo que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá. En pocas horas, fragmentos de la canción comenzaron a viralizarse en TikTok, X y otras redes sociales, aunque no precisamente por una recepción positiva.

Miles de usuarios cuestionaron la letra y el estilo musical de la composición, mientras que otros la calificaron como una propuesta forzada y alejada del espíritu futbolero que suele acompañar a los grandes eventos deportivos.

Aunque en YouTube el videoclip acumuló miles de reproducciones y reacciones positivas, en otras plataformas la recepción fue mucho más dura. En TikTok, particularmente, el tema fue utilizado masivamente para crear memes, parodias y videos humorísticos que amplificaron el rechazo.

La polémica llegó a tal punto que numerosos usuarios comenzaron a describirla como la peor canción de una Copa del Mundo en los últimos años, convirtiéndola en tendencia internacional.

Pese a las críticas, desde el gobierno mexicano insistieron en que la pieza musical tenía un objetivo específico: promover la participación de niñas y jóvenes en el deporte, y no representar oficialmente al Mundial 2026.