"Ahorré en negro": Adorni reconoció que mantuvo ahorros sin declarar durante años y prometió pagar las multas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una nueva polémica luego de reconocer públicamente que mantuvo durante años ahorros no declarados provenientes de inversiones en Bitcoin, fondos que aseguró haber obtenido antes de ocupar cargos públicos. "Toda la vida ahorramos, lo hicimos en negro como la mayoría de argentinos", afirmó en La Nación +.

Durante una extensa entrevista, Adorni explicó que comenzó a operar con criptomonedas en 2013 y que realizó inversiones más importantes a partir de 2014, acumulando ganancias significativas a través de la compra y venta de Bitcoin.

Según relató, conservó documentación de aquellas operaciones y logró reconstruir parte de los movimientos realizados hace más de una década gracias a registros almacenados en la tecnología blockchain. "Cuando llega el 2023, esto era todo un ahorro nuestro que estaba en negro", reconoció el funcionario, en una de las declaraciones más sensibles de la entrevista.

Adorni sostuvo que la situación se originó por un error que arrastró durante años en sus declaraciones patrimoniales y aseguró que asumirá las consecuencias legales y tributarias correspondientes. "Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses y todo lo que devenga de este error", afirmó.

El jefe de Gabinete también rechazó las acusaciones de enriquecimiento ilícito y remarcó que todas las operaciones fueron realizadas durante su etapa en la actividad privada, antes de incorporarse al Gobierno nacional. "No soy un chorro ni tuve nunca un cargo público. Mi primer cargo público fue el 10 de diciembre de 2023", sostuvo.

Durante la entrevista incluso detalló algunas operaciones concretas. Según explicó, en agosto de 2017 adquirió 13 bitcoins a un valor de 3.356 dólares cada uno, realizó nuevas compras en los meses siguientes y posteriormente vendió parte de esos activos entre fines de 2017 y principios de 2018.

La revelación se produce en medio de una investigación judicial iniciada tras denuncias vinculadas a presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas.

Consultado sobre por qué no había brindado explicaciones públicas con anterioridad, Adorni respondió que decidió esperar el avance de las actuaciones judiciales antes de responder a los cuestionamientos mediáticos. "Yo me tengo que atener a los pasos judiciales. No puedo responder al tribunal mediático que desde el primer día me juzgó y me condenó", expresó.

Las declaraciones generaron repercusiones inmediatas debido a que el propio funcionario admitió que parte de su patrimonio permaneció fuera de los registros fiscales durante años, una situación que ahora deberá ser analizada tanto por la Justicia como por los organismos de control correspondientes.

Mientras tanto, la controversia suma un nuevo capítulo al debate sobre la transparencia patrimonial de los funcionarios públicos y la obligación de declarar correctamente activos financieros, especialmente aquellos vinculados al universo de las criptomonedas.