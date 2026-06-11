México arrancó el Mundial 2026 con una victoria ante Sudáfrica

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzó oficialmente este jueves con una victoria de México por 2 a 0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural del certamen que el país azteca organiza junto a Estados Unidos y Canadá.

El equipo dirigido por Javier Aguirre tuvo un inicio ideal y logró ponerse en ventaja rápidamente gracias a Julián Quiñones, quien convirtió a los nueve minutos y pasó a la historia como el autor del primer gol de la Copa del Mundo 2026.

México dominó gran parte del encuentro y amplió la diferencia en la segunda mitad con un cabezazo de Raúl Jiménez, que decretó el 2 a 0 definitivo y desató el festejo de los miles de hinchas presentes en el estadio.

El partido también estuvo marcado por la intensidad y las expulsiones. Sudáfrica terminó con nueve jugadores por dos tarjetas rojas, mientras que el conjunto mexicano sufrió una expulsión y concluyó el encuentro con diez futbolistas en cancha.