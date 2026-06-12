Corea del Sur remontó ante República Checa

La República de Corea comenzó con el pie derecho su participación en la Copa Mundial 2026 al derrotar por 2 a 1 a República Checa en un encuentro correspondiente al Grupo A disputado en el Estadio de Guadalajara.

El seleccionado checo, que regresó a una Copa del Mundo después de 20 años de ausencia, fue el primero en golpear. Tomáš Krejčí abrió el marcador en el segundo tiempo y anotó el cuarto gol de República Checa en toda su historia en los Mundiales.

Sin embargo, la alegría europea duró poco. Corea del Sur reaccionó con intensidad y aprovechó su velocidad y precisión en ataque para revertir el resultado en un partido que se mantuvo equilibrado durante gran parte de su desarrollo.

Primero apareció Hwang para igualar las acciones y, posteriormente, Oh Hyeon-Gyu completó la remontada para darle la victoria al conjunto asiático.

Con este resultado, los Guerreros Taegeuk sumaron sus primeros tres puntos y se posicionaron como uno de los protagonistas del Grupo A, donde ahora tendrán una prueba de fuego frente a México.