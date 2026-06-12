Canadá rescató un empate ante Bosnia y Herzegovina en su estreno mundialista

Canadá comenzó su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un empate 1 a 1 frente a Bosnia y Herzegovina, en un encuentro correspondiente al Grupo B disputado en un colmado Estadio Toronto.

El seleccionado canadiense, impulsado por el apoyo de su público, asumió el protagonismo desde el inicio y controló la posesión del balón durante buena parte de la primera etapa. Sin embargo, Bosnia y Herzegovina mostró solidez defensiva y aprovechó cada oportunidad para generar peligro mediante rápidas transiciones ofensivas.

La apertura del marcador llegó a los 21 minutos. Tras una jugada de pelota detenida, Jovo Lukic apareció dentro del área para conectar de cabeza y vencer al arquero canadiense, estableciendo el 1-0 para el conjunto europeo.

A partir de ese momento, Canadá intensificó la búsqueda del empate, aunque se encontró con una defensa bien organizada y con dificultades para generar situaciones claras. El equipo anfitrión mantuvo la presión durante gran parte del complemento hasta que encontró la recompensa.

Cuando el reloj marcaba 78 minutos, Cyle Larin apareció en el área para definir con precisión y desatar el festejo de los aficionados locales. El delantero convirtió el tanto que le permitió a Canadá sumar un punto en su debut mundialista.