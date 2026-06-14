Japón rescató un empate agónico ante Países Bajos en un partidazo

Países Bajos y Japón protagonizaron uno de los encuentros más emocionantes de la primera jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al empatar 2 a 2 en el Estadio Dallas, por el Grupo F.

Tras una primera mitad equilibrada y con escasas situaciones de peligro, el espectáculo llegó en el complemento. El conjunto neerlandés abrió el marcador a los 50 minutos gracias a Virgil van Dijk, quien aprovechó una acción dentro del área para convertir su primer gol en una Copa del Mundo y adelantar a su selección.

La respuesta japonesa no tardó en llegar. A los 57 minutos, Takefusa Kubo desequilibró por el sector izquierdo y asistió a Keito Nakamura, que definió con precisión para establecer el empate parcial.

El partido ganó intensidad y ambos equipos comenzaron a asumir mayores riesgos. A los 64 minutos, Crysencio Summerville protagonizó una gran jugada individual y sacó un remate inatajable para devolverle la ventaja a Países Bajos.

Cuando parecía que los europeos se encaminaban hacia la victoria, Japón volvió a demostrar su capacidad de reacción. A falta de pocos minutos para el cierre, Daichi Kamada conectó un cabezazo que se desvió en el camino y terminó sorprendiendo al arquero Bart Verbruggen para decretar el definitivo 2 a 2.

El empate dejó sensaciones positivas para ambos seleccionados. Países Bajos mostró momentos de gran jerarquía ofensiva, mientras que Japón confirmó una vez más su carácter competitivo y su capacidad para mantenerse en partido hasta el último instante.

Con este resultado, neerlandeses y japoneses sumaron un punto en el inicio del Grupo F y dejaron una de las mejores presentaciones de la primera fecha del Mundial 2026.