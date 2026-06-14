Alemania aplastó a Curazao con una goleada histórica en su debut mundialista

Alemania comenzó la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una demostración de fuerza. En el Estadio Houston, el seleccionado germano derrotó por un contundente 7 a 1 a Curazao en el encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo E.

Desde el inicio, Alemania dejó en claro sus intenciones. Apenas transcurridos seis minutos, Felix Nmecha abrió el marcador con una gran definición que superó al arquero Eloy Room y encaminó una actuación dominante del conjunto europeo.

Sin embargo, Curazao protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada. A los 21 minutos, Livano Comenencia aprovechó una acción ofensiva y, tras un desvío en la defensa alemana, convirtió el primer gol de la historia de su país en una Copa Mundial, desatando el festejo de sus aficionados.

La ilusión del empate duró poco. Alemania recuperó rápidamente el control del encuentro y volvió a ponerse en ventaja a los 38 minutos gracias a un preciso cabezazo de Nico Schlotterbeck. Antes del descanso, Kai Havertz amplió diferencias desde el punto penal para dejar el marcador 3 a 1.

En el complemento, el dominio alemán fue absoluto. Jamal Musiala marcó apenas iniciado el segundo tiempo y abrió el camino para una exhibición ofensiva que continuó con los tantos de Nathaniel Brown, Deniz Undav y nuevamente Havertz, quien cerró la goleada con su segundo gol personal de la tarde.

La diferencia final reflejó lo ocurrido en el campo de juego. Alemania mostró contundencia, profundidad y variantes ofensivas, enviando una clara señal al resto de los aspirantes al título. Curazao, por su parte, sufrió el rigor de uno de los candidatos, aunque se llevó un recuerdo imborrable con su primer gol en la historia de los Mundiales.

Con este resultado, Alemania se posiciona como líder del Grupo E y confirma sus aspiraciones de llegar lejos en la Copa Mundial de la FIFA 2026.