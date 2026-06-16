Francia venció a Senegal y comenzó con triunfo su camino en el Mundial 2026

Francia inició su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una trabajada victoria por 3 a 1 sobre Senegal, en un partido que exigió al máximo al conjunto dirigido por Didier Deschamps y confirmó el potencial de ambos seleccionados en el Grupo I.

Durante gran parte de la primera mitad, Senegal logró incomodar a uno de los principales candidatos al título. Con intensidad, presión y rápidas transiciones ofensivas, el equipo africano generó las situaciones más claras de gol. Nicolas Jackson estuvo cerca de abrir el marcador y otros avances pusieron en alerta a la defensa francesa.

Por momentos, Francia mostró dificultades para encontrar espacios y romper el orden defensivo de su rival. Aunque dominó la posesión, le costó transformar ese control en oportunidades concretas y se fue al descanso sin poder marcar diferencias.

La historia comenzó a cambiar en el segundo tiempo. El ingreso y la participación de Michael Olise aportaron mayor velocidad y claridad en los ataques franceses. Con una circulación más dinámica, el conjunto europeo empezó a generar peligro sobre el arco defendido por Edouard Mendy.

A los 66 minutos llegó la apertura del marcador. Olise encontró un espacio entre la defensa senegalesa y asistió a Kylian Mbappé, que definió con la calidad que lo caracteriza para establecer el 1 a 0.

Con la ventaja a su favor, Francia ganó confianza y comenzó a imponer su jerarquía. A los 81 minutos, una gran acción colectiva terminó con una definición de Bradley Barcola para ampliar la diferencia y acercar a los franceses a la victoria.

Cuando el partido parecía resuelto, llegaron las emociones finales. En tiempo de descuento, Mbaye descontó para Senegal con una brillante definición que renovó la incertidumbre. Sin embargo, la reacción africana duró apenas unos instantes.

Un minuto después, Mbappé volvió a aparecer con un espectacular remate de larga distancia para sellar el 3 a 1 definitivo y firmar su doblete personal.

Más allá del resultado, Senegal dejó una imagen positiva y demostró que puede competir de igual a igual frente a las grandes potencias. Francia, por su parte, superó una prueba exigente y comenzó el Mundial 2026 con tres puntos valiosos que refuerzan su candidatura al título.