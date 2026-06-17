Congo dio la sorpresa y rescató un empate ante Portugal en el Mundial 2026

Portugal no pudo pasar del empate en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y terminó igualando 1 a 1 frente a República Democrática del Congo, que protagonizó una de las sorpresas de la jornada en el Grupo K.

El conjunto portugués asumió el control del partido desde el inicio y dominó ampliamente la posesión del balón. Con más del 75 por ciento de tenencia, los europeos intentaron imponer condiciones y encontraron rápidamente la ventaja.

João Neves abrió el marcador en los primeros minutos y parecía encaminar una victoria cómoda para Portugal. Sin embargo, el desarrollo del encuentro tomó un rumbo diferente al esperado.

Aunque tuvo menos la pelota, República Democrática del Congo mostró una propuesta directa y efectiva. Cada recuperación se transformó en una oportunidad para inquietar a la defensa portuguesa, generando las ocasiones más peligrosas frente al arco rival.

Con el paso de los minutos, el conjunto africano fue creciendo en confianza y encontró su recompensa. Yoane Wissa apareció dentro del área para conectar un cabezazo preciso y establecer el empate que hizo justicia con lo mostrado por ambos equipos en el campo de juego.

Portugal continuó manejando la posesión durante el tramo final, pero careció de profundidad y claridad para volver a romper la resistencia congoleña. La defensa africana respondió con firmeza y sostuvo un resultado histórico.

El empate dejó sensaciones opuestas. Para Portugal significó una oportunidad perdida en el inicio del Grupo K, mientras que para República Democrática del Congo representó un logro memorable al conseguir el primer punto de su historia en una Copa Mundial.

Con este resultado, ambos seleccionados sumaron una unidad en una zona que promete una intensa lucha por la clasificación a los octavos de final.