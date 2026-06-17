Ghana golpeó sobre el final y venció a Panamá en el Mundial 2026

Ghana consiguió una agónica victoria por 1 a 0 frente a Panamá en el cierre de la primera fecha del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cuando todo parecía encaminado hacia un empate sin goles, Caleb Yirenkyi apareció en el tiempo de descuento para darle tres puntos de oro a las Estrellas Negras.

El encuentro comenzó con un claro dominio del seleccionado panameño. Los dirigidos por Thomas Christiansen asumieron la iniciativa y generaron las mejores situaciones de peligro durante la primera mitad, encontrándose una y otra vez con una destacada actuación del arquero Lawrence Zigi.

La primera gran oportunidad llegó a través de Cecilio Waterman, cuyo remate obligó a una buena intervención del guardameta africano. Con el correr de los minutos, Panamá mantuvo la presión y siguió llegando con peligro al área rival.

Antes del descanso, Zigi volvió a convertirse en protagonista al anticipar una acción ofensiva de Waterman. Tras esa jugada, el arquero debió abandonar el campo por molestias físicas y fue reemplazado por Benjamin Asare.

En el complemento, Ghana logró equilibrar el desarrollo y comenzó a encontrar espacios para inquietar a la defensa panameña. El partido se hizo más parejo, aunque las ocasiones claras continuaron siendo escasas.

Cuando el empate parecía inevitable, llegó el desenlace inesperado. A los 95 minutos, Caleb Yirenkyi aprovechó una de las últimas oportunidades del encuentro y convirtió el gol que desató el festejo africano.

La victoria premió la eficacia de Ghana, que supo resistir en los momentos más complicados y golpeó en el instante decisivo. Panamá, por su parte, dejó una buena imagen desde el juego, pero se quedó con las manos vacías tras desperdiciar varias oportunidades para adelantarse en el marcador.

Con este resultado, Ghana comenzó el Mundial 2026 con tres puntos fundamentales en un Grupo L que promete una intensa pelea por los lugares de clasificación.