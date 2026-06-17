Inglaterra goleó a Croacia y lanzó una advertencia en el Mundial 2026

Inglaterra tuvo un estreno contundente en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al vencer por 4 a 2 a Croacia, en uno de los partidos más atractivos de la primera fecha del Grupo L.

Frente a un rival que fue subcampeón mundial en 2018 y tercero en 2022, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel mostró personalidad, eficacia ofensiva y argumentos suficientes para alimentar la ilusión de pelear por el título.

La gran figura de la noche fue Harry Kane. El capitán inglés marcó dos goles y lideró el ataque de un equipo que supo responder en los momentos de mayor exigencia. Su actuación le valió el reconocimiento como mejor jugador del partido.

A pesar de la victoria final, el encuentro estuvo lejos de ser sencillo. Inglaterra y Croacia protagonizaron una primera mitad equilibrada y cargada de emociones, que terminó con el marcador empatado pese al aporte goleador de Kane.

Sin embargo, todo cambió después del descanso. Los ingleses regresaron al campo con una intensidad superior y comenzaron a inclinar definitivamente el partido a su favor. Jude Bellingham volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras del fútbol mundial y anotó un gol clave para romper la igualdad.

Más tarde, Marcus Rashford amplió la ventaja y terminó de encaminar una victoria que dejó muy buenas sensaciones en el entorno inglés. Croacia intentó mantenerse en partido, pero no encontró respuestas para frenar el poder ofensivo de su rival.

La goleada tuvo además un valor simbólico para Inglaterra. La última vez que la selección británica ganó un partido mundialista por 4 a 2 fue en el histórico torneo de 1966, cuando terminó conquistando el único título de su historia.

Con tres puntos importantes y una actuación convincente frente a un adversario de primer nivel, Inglaterra se posicionó como uno de los equipos más destacados del arranque del Mundial 2026 y dejó claro que aspira a llegar muy lejos en la competición.