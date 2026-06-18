Suiza goleó a Bosnia y Herzegovina y dio un paso clave en el Mundial 2026

Suiza consiguió una valiosa victoria por 4 a 1 frente a Bosnia y Herzegovina en la segunda fecha del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Lo que durante más de una hora parecía un partido cerrado y sin emociones terminó convirtiéndose en una contundente goleada gracias a la irrupción de Johan Manzambi.

La selección suiza dominó la posesión desde el comienzo, aunque se encontró con un rival ordenado y disciplinado en defensa. Bosnia y Herzegovina cerró todos los espacios y logró neutralizar los intentos ofensivos de los europeos durante gran parte del encuentro.

La primera mitad transcurrió con escasas situaciones de peligro y prácticamente sin intervenciones de los arqueros. El complemento mantuvo la misma tendencia hasta que llegó el movimiento que cambió la historia del partido.

A los 72 minutos ingresó Johan Manzambi y, apenas dos minutos después, el joven delantero abrió el marcador con una definición precisa dentro del área. Su velocidad y movilidad comenzaron a generar problemas constantes para la defensa bosnia.

Poco después, Manzambi provocó la expulsión de Tarik Muharemovic, una acción que terminó de inclinar definitivamente el encuentro a favor de Suiza. Con un hombre más, los europeos aprovecharon los espacios y desplegaron todo su poder ofensivo.

Rubin Vargas amplió la diferencia a los 84 minutos y el propio Manzambi volvió a marcar a los 90 para sellar una actuación inolvidable. Bosnia y Herzegovina logró descontar en tiempo añadido mediante Ermin Mahmic, pero la reacción duró poco.

En la última jugada del encuentro, Granit Xhaka transformó un penal en gol y puso cifras definitivas al marcador, cerrando una goleada que refleja el dominio suizo en el tramo final del partido.

Con este resultado, Suiza suma tres puntos fundamentales y fortalece sus aspiraciones de clasificación en el Grupo B. Bosnia y Herzegovina, en cambio, quedó obligada a recuperarse en la próxima jornada para seguir con opciones de avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026.