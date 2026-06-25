Terremotos en Venezuela: ya son 164 los muertos y casi mil los heridos tras el devastador sismo

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Los equipos de rescate continuaban este jueves con una intensa búsqueda de sobrevivientes en las zonas más afectadas por los dos potentes terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, una tragedia que ya dejó al menos 164 muertos y cerca de 1.000 heridos, mientras decenas de personas permanecen desaparecidas bajo los escombros.

Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas un minuto de diferencia durante la noche del miércoles y son considerados entre los más fuertes registrados en el país en más de cien años.

Las consecuencias fueron devastadoras, especialmente en el estado costero de La Guaira, ubicado al norte de Caracas, donde numerosos edificios colapsaron y barrios enteros sufrieron graves daños estructurales.

Las imágenes difundidas por medios venezolanos muestran escenas dramáticas: edificios reducidos a escombros, calles cubiertas de polvo, vehículos aplastados y cientos de personas buscando desesperadamente a familiares y amigos desaparecidos.

En Caracas, miles de habitantes abandonaron sus viviendas y permanecieron durante horas en las calles por temor a nuevas réplicas. Además, el principal aeropuerto del país sufrió daños de consideración y debió suspender temporalmente sus operaciones.

La vicepresidenta interina Delcy Rodríguez confirmó el nuevo balance de víctimas y aseguró que el Gobierno movilizó recursos de distintas regiones para reforzar las tareas de rescate.

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“Decenas de edificios se han derrumbado y actualmente estamos llevando a cabo intensas operaciones para salvar vidas”, señaló la funcionaria al declarar a La Guaira como una de las zonas más afectadas por la catástrofe.

Durante las primeras horas de la mañana, rescatistas lograron extraer con vida a varias personas atrapadas entre los restos de edificios colapsados. Entre ellas, tres niños que fueron hallados cubiertos de polvo pero conscientes tras permanecer varias horas bajo los escombros.

Las tareas de búsqueda continúan contrarreloj, ya que las autoridades consideran que aún podría haber sobrevivientes atrapados.

El impacto del terremoto también se sintió en otros países de la región. En algunas ciudades del norte de Brasil se reportaron evacuaciones preventivas de edificios debido a la intensidad de las sacudidas, registradas a más de 1.700 kilómetros del epicentro.

Mientras tanto, distintos gobiernos y organismos internacionales comenzaron a ofrecer asistencia humanitaria y apoyo técnico para colaborar con las tareas de emergencia.

La magnitud de la tragedia convierte a este desastre en uno de los episodios sísmicos más graves de la historia reciente de Venezuela, mientras continúan las labores de rescate y aumenta la preocupación por el número final de víctimas.

Con información de AP