Sube a 589 la cifra de muertos por los devastadores terremotos en Venezuela

La cifra de víctimas fatales por los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles continúa aumentando. La presidenta Delcy Rodríguez confirmó este viernes que ya son 589 las personas fallecidas, mientras avanzan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

"Lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas", expresó Rodríguez durante una reunión con altos mandos militares y civiles transmitida por la televisión estatal.

El nuevo balance representa un fuerte incremento respecto del reporte oficial difundido horas antes, que contabilizaba 235 muertos.

Los dos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, fueron considerados entre los más intensos registrados en Venezuela en más de un siglo. El impacto provocó el colapso de edificios, daños en infraestructura crítica y severas afectaciones en distintas ciudades, especialmente en la región costera de La Guaira y en Caracas.

Las autoridades mantienen desplegados equipos de rescate que trabajan contrarreloj entre los escombros para localizar posibles sobrevivientes, mientras continúan las tareas de asistencia a los miles de damnificados.