Cayó nieve y diferentes barrios de Ushuaia están sin luz



La intensa nevada que comenzó este lunes en Ushuaia cumplió con los pronósticos y cubrió de blanco distintos sectores de la ciudad. Sin embargo, el escenario invernal también dejó al descubierto una serie de inconvenientes en los servicios esenciales, ya que diferentes barrios permanecen sin suministro eléctrico desde hace más de una hora.

Entre las zonas afectadas se encuentran los barrios Pipo y 200 Viviendas, cuyos vecinos reportan la interrupción del servicio de energía en un contexto de muy bajas temperaturas. A esta situación se suma el corte del suministro de agua, debido a tareas de mantenimiento vinculadas a la Planta Nº 2.

Hasta el momento, la Dirección Provincial de Energía no emitió información oficial sobre las causas del corte ni brindó precisiones respecto del tiempo estimado para el restablecimiento del servicio. Tampoco hubo comunicaciones por parte del Gobierno provincial sobre la situación.