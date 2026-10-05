Juzgan en Ushuaia a un hombre acusado de amenazar a sus vecinos con un cuchillo

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur llevará adelante este martes el juicio oral y público contra un hombre de 38 años acusado del delito de amenazas con arma contra sus propios vecinos de las 245 Viviendas.

Según consta en la acusación fiscal, los episodios delictivos tuvieron lugar entre los meses de septiembre y octubre de 2020 en el barrio 245 Viviendas. En esa oportunidad, al imputado se le atribuye haber amedrentado e intimidado a los residentes del sector mediante expresiones verbales y ademanes con un cuchillo mientras se aproximaba a una de las ventanas del domicilio donde se hallaban los damnificados.

La causa fue encuadrada legalmente bajo la figura de amenazas con arma, una conducta penal contemplada en el artículo 149 ter, inciso 1°, del Código Penal Argentino.

El tribunal encargado de juzgar la responsabilidad penal del imputado estará integrado por los jueces Alejandro Pagano Zavalía en la presidencia, acompañado por los vocales Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla.

Por su parte, la acusación del Ministerio Público Fiscal estará conducida por el fiscal Daniel Curtale, mientras que la defensa técnica del procesado estará bajo la representación del defensor público José María Fernández López.

Durante el desarrollo de las audiencias está prevista la recepción de la prueba testimonial de seis personas antes de pasar a la etapa de alegatos y veredicto final.