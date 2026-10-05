ReSEF: cómo funcionan los subsidios de luz y gas, quiénes pueden acceder y cómo hacer el trámite

El sistema de subsidios energéticos cambió con la creación del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). El nuevo esquema unificó los subsidios nacionales destinados a hogares residenciales para electricidad, gas natural, gas propano por redes y gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas de 10 kilos.

A diferencia del esquema anterior, que dividía a los usuarios en distintos niveles de ingresos, el SEF establece una única categoría de hogares que requieren asistencia para acceder al consumo energético indispensable. La evaluación tiene en cuenta los ingresos del grupo conviviente y determinados indicadores patrimoniales.

¿Qué es el ReSEF?

El ReSEF es el registro que administra los hogares alcanzados por los subsidios energéticos focalizados. Fue creado por el Decreto 943/2025 y reemplazó al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

El nuevo registro se conformó inicialmente a partir de la información que ya estaba disponible en el RASE. Quienes ya estaban inscriptos en el antiguo registro no tienen que volver a realizar el trámite para mantener su inscripción.

De todos modos, los usuarios pueden actualizar su declaración jurada cuando cambian datos relevantes del hogar, como la composición del grupo conviviente, los ingresos o las fuentes de suministro energético. También pueden consultar su situación a través de Mi Argentina y solicitar una revisión si consideran que fueron excluidos o categorizados incorrectamente.

¿Quiénes pueden acceder a los subsidios?

El criterio principal toma en cuenta los ingresos netos de todos los integrantes del hogar. Pueden acceder al régimen los hogares cuyos ingresos conjuntos sean iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) correspondientes a un hogar tipo 2 del INDEC, de acuerdo con el valor vigente de esa canasta.

También están contempladas determinadas situaciones de vulnerabilidad. Entre ellas se encuentran los hogares que tienen un integrante con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, una Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o un Certificado Único de Discapacidad (CUD), en este último caso sujeto a la evaluación correspondiente de la necesidad de asistencia económica para afrontar los servicios energéticos.

El ingreso no es el único elemento que puede determinar el acceso. La Secretaría de Energía también estableció indicadores de exteriorización patrimonial que pueden presumir una capacidad económica incompatible con el beneficio.

Entre ellos figuran:

Tener uno o más automóviles con una antigüedad igual o menor a tres años, con la excepción prevista para hogares con un integrante titular de un CUD.

Poseer, en conjunto, tres o más inmuebles.

Tener una embarcación de lujo.

Tener una aeronave.

Poseer determinados activos societarios.

¿Qué servicios están incluidos?

El SEF contempla los subsidios nacionales para:

Energía eléctrica.

Gas natural por redes.

Gas propano indiluido por redes.

Gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas de 10 kilos.

El régimen está destinado a usuarios residenciales. Los mecanismos de aplicación del beneficio varían según el tipo de servicio.

¿Cómo funciona el subsidio en la factura de luz?

El subsidio no se aplica necesariamente sobre todo el consumo del hogar. El esquema establece bloques de consumo base sobre los cuales se aplican las bonificaciones correspondientes.

El Decreto 943/2025 fijó originalmente distintos bloques según el período del año y habilitó a la Secretaría de Energía a establecer consumos base diferenciales de acuerdo con las características de determinadas zonas. Además, la normativa permite revisar periódicamente tanto los volúmenes subsidiados como las bonificaciones.

Por ese motivo, el límite de kilovatios hora subsidiados no debe interpretarse como un número fijo e invariable durante todo el año. En 2026, por ejemplo, hubo modificaciones específicas para determinados meses. En septiembre y octubre se estableció excepcionalmente un consumo base de 200 kWh mensuales para los hogares beneficiarios del SEF.

La cantidad que exceda el volumen máximo subsidiable no recibe la bonificación correspondiente al bloque de consumo base.

¿Y cómo funciona para el gas?

En el caso del gas natural, el régimen mantiene bloques de consumo base que contemplan la estacionalidad y las distintas subzonas tarifarias. Es decir, no existe un único límite de metros cúbicos subsidiados idéntico para todos los usuarios del país.

El mismo criterio se extiende al gas propano indiluido por redes. Los consumos que superen los volúmenes máximos establecidos para el período no quedan alcanzados por las bonificaciones correspondientes al consumo base.

Las bonificaciones también pueden modificarse durante el año mediante decisiones de la Secretaría de Energía. Durante 2026, por ejemplo, se aplicaron bonificaciones extraordinarias adicionales en distintos períodos, por lo que los porcentajes vigentes deben consultarse según el mes correspondiente.

¿Qué pasa con quienes utilizan garrafas?

El SEF también contempla a los hogares que utilizan garrafas de GLP de 10 kilos.

En este caso, el beneficio funciona mediante una bonificación aplicada a la compra y requiere que el usuario esté incorporado al ReSEF. La modalidad de pago y los importes pueden ser modificados por la autoridad de aplicación, por lo que se recomienda consultar las condiciones vigentes antes de realizar la compra.

Quienes eran beneficiarios del antiguo Programa Hogar y todavía no se incorporaron al nuevo esquema deben realizar el trámite correspondiente para acceder al subsidio para garrafas.

¿Hay que renovar el subsidio todos los años?

No.

La inscripción al ReSEF no tiene fecha de caducidad y no es necesario renovarla periódicamente. Lo mismo ocurre con las inscripciones que fueron migradas desde el antiguo RASE.

Sin embargo, si cambia la situación del hogar, los ingresos, la composición familiar o las fuentes de suministro, el usuario puede actualizar la información declarada. La Secretaría de Energía también realiza controles y cruces de información para verificar que los hogares continúen cumpliendo las condiciones del régimen.

Por eso, más que “renovar” el subsidio, lo importante es mantener actualizados los datos cuando exista un cambio en la situación declarada.

¿Cómo inscribirse al ReSEF?

El trámite es gratuito y puede realizarse de manera online.

Antes de comenzar, es conveniente tener a mano:

El último ejemplar del DNI.

El número de CUIL de todos los integrantes del hogar mayores de 18 años.

El número de medidor y el número de cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS que figura en la factura.

Una dirección de correo electrónico de uso habitual.

El procedimiento consiste en ingresar al trámite oficial de Subsidios Energéticos Focalizados, completar la declaración jurada y revisar cuidadosamente la información antes de enviarla.

Una vez finalizado el trámite, el sistema entrega un código de confirmación que puede descargarse como comprobante. Con ese código es posible consultar posteriormente el estado de la solicitud desde Mi Argentina.

¿Qué hacer si el subsidio fue rechazado o los datos son incorrectos?

Los usuarios pueden consultar el estado de su solicitud y, si consideran que la categorización no corresponde a su situación, solicitar una revisión.

El régimen contempla mecanismos específicos para revisar la inclusión o exclusión del beneficio a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

También es posible modificar la información presentada cuando se omitieron datos, se cometió un error o cambió la situación patrimonial o del hogar.

Lo que tenemos que aclarar

El ReSEF no funciona como un descuento fijo sobre toda la factura. El subsidio se aplica de acuerdo con las reglas establecidas para cada servicio, sobre determinados consumos base y con porcentajes de bonificación que pueden modificarse.

Por eso, el monto final de una factura depende no solamente de si el hogar está incorporado al ReSEF, sino también del consumo realizado, el período del año, la zona tarifaria, el cuadro tarifario vigente y otros componentes de la factura.

El régimen busca concentrar la asistencia estatal en los hogares que cumplen los criterios económicos y patrimoniales establecidos, mientras que las condiciones de consumo y los porcentajes de bonificación pueden ser modificados por la autoridad energética.