Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá y activó la alerta de tsunami en el Pacífico

El epicentro se registró cerca de Tonosí y obligó a evacuar edificios en la capital, mientras rige una amenaza de olas de gran magnitud para las costas de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua.
Mundo09/10/2026

Un potente sismo de magnitud 7,7 en la escala de Richter sacudió este viernes el sureste de Panamá y desencadenó una alerta por amenaza de tsunami para las costas del Océano Pacífico de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua.

Según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico registró una profundidad de 10 kilómetros y tuvo su epicentro a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, en el suroeste panameño, y a 239 kilómetros de la capital.

El temblor se sintió con gran intensidad en la Ciudad de Panamá, donde las autoridades evacuaron de forma preventiva diversos edificios de la zona bancaria ante el riesgo de réplicas.

Tras el evento sísmico, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos advirtió sobre la posibilidad de olas de gran magnitud en la franja costera del Pacífico centro y sudamericano, mientras los organismos de emergencia regionales monitorean el impacto del fenómeno.

¿Qué siente con esta noticia?

Tu reacción ayuda a nuestra redacción a entenderte

USHUAIA 24 COMUNIDAD
+

Te recomendamos estas noticias

ESTAMOS EN FACEBOOK
+24
Lo + visto en U24
⭕Funan a Sancor Seguros por el show de drones en la despedida de Messi

Funan a Sancor Seguros por el show de drones en la despedida de Messi

Nacionales07/10/2026
El espectáculo aéreo que cerró la noche en el Monumental comenzó con el logo de la aseguradora, antes de las imágenes dedicadas al capitán argentino. Las críticas contra la aseguradora fueron tal que en Instagram tuvieron que cerrar los comentarios, mientras que los usuarios se vuelcan al Facebook de la página para descargar su bronca.
Noticias gratis en tu correo