Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá y activó la alerta de tsunami en el Pacífico

Un potente sismo de magnitud 7,7 en la escala de Richter sacudió este viernes el sureste de Panamá y desencadenó una alerta por amenaza de tsunami para las costas del Océano Pacífico de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua.

Según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico registró una profundidad de 10 kilómetros y tuvo su epicentro a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, en el suroeste panameño, y a 239 kilómetros de la capital.

El temblor se sintió con gran intensidad en la Ciudad de Panamá, donde las autoridades evacuaron de forma preventiva diversos edificios de la zona bancaria ante el riesgo de réplicas.

Tras el evento sísmico, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos advirtió sobre la posibilidad de olas de gran magnitud en la franja costera del Pacífico centro y sudamericano, mientras los organismos de emergencia regionales monitorean el impacto del fenómeno.