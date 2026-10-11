El papa León XIV será operado para extirparle un nódulo en un pulmón

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El papa León XIV anunció este domingo que será sometido a una cirugía durante los próximos días para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones, detectado durante un chequeo médico reciente.

Durante su oración dominical ante los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro, el pontífice explicó que el crecimiento fue identificado en una etapa muy temprana y que se encuentra bien delimitado. Por recomendación de sus médicos, decidió avanzar con la intervención quirúrgica.

Hasta el momento, el Vaticano no informó si el nódulo es maligno ni brindó detalles adicionales sobre su naturaleza. Según la información difundida por la oficina de prensa vaticana, se estima que la recuperación después de la operación demandará aproximadamente una semana.