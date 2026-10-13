Martín Perez reclamó a Chile por una ronda de negocios en Punta Arenas con representantes de Malvinas

El intendente de Río Grande, Martín Perez, manifestó su preocupación por la realización de una ronda de negocios en Punta Arenas que involucra a empresarios y representantes de las Islas Malvinas con actores económicos de la Región de Magallanes.

El Jefe comunal envió una nota al embajador de Chile en la Argentina, Gonzalo Cristian Uriarte Herrera, para transmitirle el malestar de la ciudad y solicitar que el planteo sea puesto en conocimiento de las autoridades nacionales de ese país.

A través de sus redes sociales, Perez remarcó la importancia de los vínculos entre ambos países, pero cuestionó las actividades empresariales que motivaron su presentación diplomática. “Chile es nuestro hermano, nuestro amigo y nuestro aliado estratégico”, expresó, y agregó que en la isla de Tierra del Fuego existe una historia y un futuro compartidos.

En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, pueden tener estas iniciativas para la posición argentina sobre las islas. “Nos preocupa que en Punta Arenas se realicen actividades empresariales que terminan ayudando y asistiendo a los ocupantes ilegales de nuestras islas Malvinas”, sostuvo.

En la carta dirigida al embajador, el intendente señaló que el reclamo se formula en representación de Río Grande, ciudad a la que identificó como Capital Nacional de la Vigilia por la Gesta de Malvinas y hermana de Punta Arenas. También afirmó que la causa Malvinas constituye una bandera del pueblo argentino y un componente central de la identidad fueguina, además de estar vinculada con la defensa de los recursos naturales y los intereses comerciales del país.

Perez destacó que la relación entre Río Grande y Chile excede el plano diplomático y se manifiesta en los vínculos familiares, laborales, comerciales e institucionales construidos durante décadas. En ese marco, hizo referencia a la comunidad chilena que vive en la ciudad y forma parte de su vida social, económica y cultural.

“Es precisamente desde ese lugar que observamos con preocupación acciones que legitiman la ocupación británica en el Atlántico Sur”, planteó en el documento. Asimismo, recordó el respaldo histórico de Chile a los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El jefe comunal consideró que ese antecedente hace necesario abordar la situación con especial sensibilidad, en un contexto en el que ambos países han sostenido acuerdos y mecanismos de cooperación. En la nota mencionó el Tratado de Paz y Amistad y las instancias de integración fronteriza y diálogo bilateral como parte de una relación que, según sostuvo, debe traducirse también en acciones concretas en los territorios australes.

Por último, solicitó que sus consideraciones sean comunicadas a las autoridades nacionales de Chile. “La mejor forma de preservar la hermandad argentino-chilena es poder expresar con claridad y respeto aquellas situaciones que pueden afectarla”, señaló.

Perez concluyó su mensaje público con una advertencia sobre el trasfondo de la controversia: “El Reino Unido, una vez más, intentando dañar la hermandad de nuestras naciones”.