Tolhuin será la sede de la Expo PyME Fueguina para visibilizar el potencial productivo del corazón de la isla

El Gobierno de Tierra del Fuego, a través del Ministerio de Producción y Ambiente, llevará a cabo una nueva edición de la Expo PyME Fueguina este sábado 17 de octubre, entre las 16:00 y las 20:00 horas, en las instalaciones de la Escuela Provincial N.º 45 de la ciudad de Tolhuin.

El evento, que ya cuenta con seis ediciones consecutivas en la provincia, busca consolidarse como una plataforma para exhibir la producción local, incentivar el intercambio comercial entre los diferentes actores económicos y potenciar las oportunidades de negocio para las pequeñas y medianas empresas de la región.

En esta ocasión, la muestra pondrá un foco especial en la matriz productiva de la zona centro de la isla. La exposición contará con la participación activa de productores de los sectores forestal y de turberas, así como de empresas elaboradoras de alimentos y bebidas, junto a prestadores de servicios ligados al desarrollo económico fueguino.

El ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, remarcó la importancia de sostener estos espacios institucionales para acompañar al sector privado local: “La Expo PyME nos permite acompañar a quienes producen en Tierra del Fuego y dar a conocer el trabajo que hay detrás de cada empresa y emprendimiento. Queremos que la producción fueguina siga creciendo y encuentre nuevas oportunidades de desarrollo”.

La convocatoria estará abierta a toda la comunidad, con entrada libre para que los vecinos puedan recorrer los estands, interactuar directamente con los emprendedores y acceder a la oferta de productos locales.