Ushuaia: el Municipio presentó modificaciones al pliego para la gestión de residuos urbanos

La Municipalidad de Ushuaia presentó ante el Concejo Deliberante una serie de modificaciones al proyecto de pliego licitatorio para la concesión del servicio de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos de la ciudad.

Los cambios responden a pedidos de los concejales que integran la Comisión 1 de Legislación e Interpretación, luego de que el Ejecutivo municipal presentara la iniciativa el pasado 6 de octubre.

El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas del Municipio, David Ferreyra, explicó que las modificaciones surgieron a partir de los planteos realizados durante el análisis legislativo. “Entendimos que había algunas cuestiones que modificar a partir de la mirada de los concejales”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que desde el inicio la intención fue trabajar de manera conjunta con los ediles para avanzar en el proyecto. “La idea fue compartir con ellos el proyecto del pliego y trabajarlo en conjunto para lograr los acuerdos necesarios”, afirmó.

Ferreyra también destacó que la presentación de los cambios respondió a los requerimientos formulados en comisión y manifestó la disposición del área municipal para continuar participando del debate. “Presentamos los cambios en la Comisión respondiendo el pedido de los concejales”, expresó.

Por su parte, el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra, remarcó la decisión del Ejecutivo de atender las solicitudes del cuerpo deliberativo. Según indicó, el objetivo es sostener el diálogo institucional y alcanzar consensos para avanzar con iniciativas consideradas importantes para la ciudad.

El concejal Nicolás Pelloli, en tanto, destacó la predisposición del Municipio para responder a los requerimientos de los integrantes del Concejo Deliberante y señaló la importancia de mantener un diálogo institucional fluido para alcanzar acuerdos.

Con la presentación de las modificaciones, el proyecto de pliego licitatorio continúa bajo análisis legislativo. La iniciativa apunta a establecer las condiciones para la futura concesión del servicio de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos de Ushuaia.