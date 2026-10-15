El embajador británico se reunió con el alcalde de Punta Arenas en medio de la tensión con Argentina por Malvinas

El embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, se reunió este miércoles con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, en medio de la controversia diplomática generada por la intención de reactivar los vínculos comerciales entre la Región de Magallanes y las islas Malvinas.

Según reprodujo 24 Horas Chile, el encuentro se produjo mientras crecen las diferencias entre Argentina y Chile en torno a una iniciativa que busca recuperar el intercambio de bienes y servicios con el archipiélago, bajo ocupación británica y cuya soberanía reclama la Argentina.

Concar, quien desarrolla una agenda de trabajo en Chile desde el martes, mantuvo una reunión privada en la sede municipal de Punta Arenas. Según la información difundida, uno de los ejes del encuentro fue el intercambio comercial con las islas. El diplomático evitó realizar declaraciones a la prensa al ingresar al edificio, en medio de los cuestionamientos planteados desde la Cancillería argentina.

Tras la reunión, Radonich defendió la iniciativa y sostuvo que el objetivo de la municipalidad es impulsar la actividad económica y generar oportunidades para las empresas de la región. “Esto se tiene que leer tal cual es. Como alcalde de Punta Arenas, lo que estamos haciendo es reabrir un comercio histórico con las islas, uno que es muy lucrativo, y buscamos como municipalidad generar más empleo y desarrollo económico para empresas magallánicas”, afirmó.

El alcalde también intentó separar el proyecto comercial de la postura diplomática de Chile respecto de la disputa de soberanía. “Bajo ningún punto de vista estamos confrontando la posición que Chile ha tenido sobre la reclamación argentina respecto a la cuestión Malvinas-Falkland”, manifestó.

La reunión entre el representante diplomático británico y el jefe comunal de Punta Arenas se produce en un escenario delicado para las relaciones regionales, debido a las implicancias políticas y estratégicas que tiene cualquier iniciativa orientada a fortalecer los vínculos económicos con las islas Malvinas.

Para la Argentina, la cuestión Malvinas constituye un reclamo histórico de soberanía, por lo que los acercamientos comerciales con el archipiélago bajo administración británica generan especial sensibilidad diplomática, particularmente cuando involucran a actores de países vecinos.