Lechman cuestionó los fondos destinados a Facebook e Instagram y denunció el financiamiento de páginas falsas

El legislador provincial, Jorge Lechman, cuestionó hoy el gasto de $8.000 millones en publicidad que realizó el Gobierno de Tierra del Fuego en la empresa Meta -dueña de Facebook e Instagram- en medio de una fuerte crisis que vive la Provincia en distintas áreas, deuda a proveedores y recursos sociales.

“Si a vos te falta plata, no podés gastar 8 mil millones de pesos en un año en Meta”, afirmó el referente de Somos Fueguinos, al cuestionar el uso de fondos públicos para sostener la presencia del Gobierno en las plataformas digitales.

En ese sentido, Lechman apuntó contra lo que considera una prioridad equivocada en la administración provincial y sostuvo que los recursos deben orientarse a responder a las necesidades de la población. “Un gobierno no puede estar viviendo de los ‘me gusta’ en Instagram y Facebook. Eso sale del bolsillo de los fueguinos”, expresó.

El legislador también hizo referencia a la situación de la educación, la salud y los salarios, y reclamó que el Ejecutivo provincial concentre sus esfuerzos en atender las dificultades que atraviesan esos sectores.

“Dejen de buscar likes y ‘me gusta’ en las publicaciones. Acá hay que gobernar, hay que ponerse los pantalones. Los fueguinos la están pasando mal y están utilizando la plata de todos los fueguinos”, cuestionó.

Críticas a las páginas truchas en redes sociales

Lechman también denunció presunto financiamiento de páginas que calificó como “truchas” y cuestionó la circulación de noticias falsas en las redes sociales. “Encima están financiando páginas truchas y fake news con la plata de los fueguinos”, afirmó.

Sus declaraciones volvieron a poner en discusión el uso de los recursos públicos para la comunicación digital del Gobierno provincial, en un contexto en el que el legislador reclama revisar las prioridades presupuestarias.

Para Lechman, la respuesta no pasa por buscar nuevos recursos sin antes revisar cómo se administra el dinero disponible. “¿Qué hace falta? Hace falta aprender a administrar”, concluyó.