Martín Pérez reclamó más financiamiento universitario:“Tierra del Fuego necesita universidades fuertes”

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, participó este jueves de la Quinta Marcha Federal Universitaria, que reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y organizaciones de distintos sectores de la comunidad fueguina "en defensa de la educación pública".

La movilización convocó a las comunidades educativas de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), cuyas columnas confluyeron en la Plaza de las Américas para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y mayores recursos para las instituciones.

Durante la jornada, Pérez destacó el papel estratégico de las universidades nacionales para el desarrollo productivo de Tierra del Fuego y sostuvo que su fortalecimiento resulta clave para ampliar las oportunidades laborales de los jóvenes fueguinos.

“Tierra del Fuego necesita universidades fuertes para generar más industria, tecnología y empleo. La formación de nuestros jóvenes, la investigación y el desarrollo del conocimiento son fundamentales para el futuro de nuestra provincia”, expresó el jefe comunal.

Pérez vinculó la educación superior con la necesidad de consolidar un modelo de desarrollo que articule la formación académica, la innovación y las demandas de los sectores productivos. En particular, hizo hincapié en la relación entre las universidades y la industria, una actividad central para la economía de Río Grande.

“En Río Grande sabemos muy bien lo que significa defender nuestra industria y el trabajo. Necesitamos que nuestros jóvenes puedan estudiar, formarse y encontrar oportunidades laborales acá, en nuestra provincia. Para eso es fundamental que nuestras universidades sigan creciendo”, sostuvo.

El intendente también destacó el esfuerzo que realizan las familias trabajadoras para que sus hijos puedan acceder a una carrera universitaria y consideró que la educación pública es una herramienta fundamental para ampliar las oportunidades y favorecer la movilidad social.

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

Otro de los ejes de sus declaraciones fue la situación presupuestaria de las universidades nacionales. El jefe comunal acompañó el reclamo de la comunidad educativa y exigió que el Gobierno nacional cumpla con la normativa aprobada por el Congreso.

“El Congreso aprobó una Ley de Financiamiento Universitario y el Gobierno nacional tiene que cumplirla. Nuestras universidades necesitan recursos para funcionar, docentes con salarios dignos y condiciones para seguir formando profesionales”, afirmó.

Durante la marcha, los representantes de las tres universidades también reclamaron una recomposición salarial para docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y mayores partidas para sostener la investigación científica y tecnológica.

La movilización se desarrolló en el marco de una nueva jornada nacional de protesta por el financiamiento de la educación superior pública, con la participación de organizaciones sindicales, sociales y políticas.