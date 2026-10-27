Rusia y Ucrania comenzaron un alto el fuego local en una ciudad para una misión humanitaria

Ingreso a la ciudad de Oleshky

Rusia y Ucrania comenzaron a respetar este martes un alto el fuego localizado en Oleshky, una ciudad devastada del sur de Ucrania ocupada por Rusia, antes de una misión humanitaria planificada y mediada por la primera dama estadounidense, Melania Trump, según informaron las autoridades.

La tregua local se declaró a las 3 de la madrugada para permitir la entrada de una misión de ayuda humanitaria a Oleshky a finales de esta semana. La situación en la ciudad es desesperada: los alimentos y los suministros médicos escasean peligrosamente para las hasta 2.000 personas que aún permanecen allí, mientras que los drones y las minas terrestres restringen la circulación.

Los negociadores rusos y ucranianos, así como los ejércitos de ambos países, confirmaron en comunicados separados que el alto el fuego de Oleshky había comenzado. La tregua humanitaria fue una operación de alto riesgo tanto para Moscú como para Kiev, ya que ambas partes estaban deseosas de ganarse el favor del presidente estadounidense, Donald Trump.

La profunda desconfianza entre Rusia y Ucrania, a medida que la invasión a gran escala de Moscú se acerca al quinto aniversario en febrero, ha socavado los intentos anteriores de ceses del fuego limitados, que rápidamente se desmoronaron o nunca llegaron a consolidarse.

Mientras tanto, Moscú continuó con sus letales ataques con misiles contra otras ciudades de Ucrania.