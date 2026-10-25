RGA Alimentos sumó una nueva línea de cortes de carne porcina local envasados al vacío

Río Grande Activa, la marca comercial del Municipio de Río Grande, amplió su oferta con una nueva línea de productos elaborados a partir de carne porcina de origen local, envasados al vacío.

Según informó el Municipio, la iniciativa surgió del trabajo articulado entre Río Grande Activa, productores locales y la empresa fueguina Chacinados San Andrés, que cuenta con más de 12 años de trayectoria en el rubro. La materia prima proviene de la Misión Salesiana, mientras que el procesamiento y el envasado se realizan en alianza con Chacinados San Andrés.

La nueva línea incluye nalga, bola de lomo, cuadrada, tapa de nalga, cuadril, colita de cuadril, patitas, carré, bondiola, solomillo, pechito, vacío y matambre.

"La incorporación de estos productos forma parte de una política de fortalecimiento de la soberanía alimentaria que busca acompañar a los productores locales, promover el agregado de valor y generar nuevas oportunidades para la actividad productiva fueguina", indicaron desde el Municipio.

A su vez, ponderaron que "Río Grande Activa se consolida como una herramienta del Estado municipal para impulsar el desarrollo económico de la ciudad y acercar alimentos elaborados en la provincia a las familias riograndenses".