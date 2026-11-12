Intentó robar en La Anónima mientras tenía salidas transitorias y lo condenaron cinco años de prisión

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El Juzgado Correccional y Contravencional del Distrito Judicial Sur (Ushuaia) condenó este miércoles a un hombre de 46 años a tres meses de prisión de cumplimiento efectivo por intentar sustraer mercadería de un supermercado de Ushuaia. El juez Lucas Berber resolvió unificar esta pena con una anterior de cinco años dictada por la Justicia de Santa Cruz, estableciendo una condena única de cinco años y tres meses de prisión efectiva. Además, lo declaró reincidente por cuarta vez.

El hecho ocurrió el 29 de junio de 2025 en el supermercado La Anónima, ubicado sobre la avenida Perito Moreno. Según se acreditó durante el proceso, el hombre intentó retirarse del comercio sin pagar 28 máquinas de afeitar y un buzo que había ocultado en una mochila. El valor total de la mercadería ascendía a más de 300 mil pesos.

El personal de seguridad advirtió la maniobra e interceptó al individuo cuando intentaba salir. En ese momento, el condenado arrojó la mochila al suelo e intentó escapar, pero impactó contra una puerta corrediza que comunica con el Shopping Paseo del Fuego, provocando daños en sus paneles. Los vigiladores lograron demorarlo y dieron aviso a la Policía. La totalidad de la mercadería fue recuperada y restituida al supermercado.

Para dictar sentencia, el juez Berber valoró las declaraciones del personal de seguridad, los informes policiales y las grabaciones de las cámaras del establecimiento, y consideró que la intervención de los vigiladores impidió que se consumara el hurto.

El proceso se desarrolló bajo el procedimiento especial de flagrancia y se resolvió mediante la modalidad de omisión de debate, con la conformidad de las partes. En la causa intervino el fiscal Daniel Curtale, quien solicitó la pena de tres meses, mientras que la defensa estuvo a cargo del defensor público Danilo Cambio.

La sentencia también dispuso la prisión preventiva del condenado hasta que la resolución quede firme. Para adoptar esta medida, el magistrado tuvo en cuenta sus antecedentes penales y el hecho de que el robo ocurrió mientras gozaba de salidas transitorias en el marco de su condena anterior.

Ahora, deberá permanecer detenido a disposición conjunta del Juzgado Correccional de Ushuaia y del tribunal de Río Gallegos.