"Tendría un rol destacado como un representante de la Argentina, una figura por encima del Cancillería... habría que crear la figura, pero creo que es alguien que puede representar al país en el mundo y abrir mercados”, dijo hoy el candidato presidencial de La Libertad Avanza , Javier Milei, al hablar sobre el ex presidente y referente de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri.

En Radio Mitre, el libertario también opinó que el ex presidente lo sorprendió “muy gratamente que no sólo se ocupó de preguntarme cosas de la economía y sino que ha mostrado un lado humano no esperado para mí, dado el tipo de vínculo que tenemos”.

Por otro lado, fue consultado acerca de la situación del dólar y lo que haría en caso de ser presidente con el peso: “La moneda es una de las grandes estafas de la humanidad donde el Estado le roba a los a los ciudadanos. En los últimos 20 años, los políticos nos robaron 280 mil millones de dólares y este último Gobierno va camino a 90 mil millones de dólares”.

Sobre el valor del dólar, Javier Milei resaltó que no es una suba del dólar, sino que el peso argentino “pierde valor” y lanzó: “El peso es la moneda que emite el político argentino por ende no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para abono. Es un mecanismo de estafa, si es un mecanismo de hecho una de las virtudes de dolarizar es devolverle a los argentinos de bien 25 mil millones de dólares por año. De hecho el Banco Central de la República Argentina es de los más estafadores del mundo porque está en el top 5 de inflación mundial”.