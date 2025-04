Trump y Zelenski se reunieron en el Vaticano antes del funeral del Papa Francisco

En un gesto cargado de simbolismo político y diplomático, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, sostuvieron una breve reunión este sábado en la Basílica de San Pedro del Vaticano, apenas momentos antes de tomar asiento para el funeral del Papa Francisco.

La conversación, que duró unos 15 minutos, tuvo lugar en un clima solemne, pero estuvo centrada en uno de los conflictos más urgentes del escenario internacional: la guerra entre Rusia y Ucrania. Según la Casa Blanca, la reunión fue “muy productiva”, aunque se prometieron más detalles en el transcurso de los próximos días.

En sus redes sociales, Zelenski calificó el encuentro como un “buen encuentro”, añadiendo: “Discutimos mucho individualmente. Esperamos resultados en todo lo tratado. Proteger la vida de nuestro pueblo. Un alto el fuego total e incondicional. Una paz segura y duradera que evite otra guerra”.

Trump, por su parte, no se quedó para una segunda reunión planeada para más tarde ese mismo día. En lugar de eso, tras el funeral, se dirigió directamente al aeropuerto de Roma y abordó el Air Force One rumbo a Estados Unidos. La decisión sorprendió, pero no alteró el mensaje que ha estado impulsando desde su llegada a Italia: la necesidad de negociaciones de “muy alto nivel” entre Rusia y Ucrania.

En paralelo, se reveló que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, se reunió el viernes por la mañana con el presidente ruso Vladímir Putin en Moscú. Según Trump, las partes están “muy cerca de un acuerdo”, aunque no hay confirmación oficial desde el Kremlin. Putin no asistió al funeral del pontífice, en parte por la orden de arresto internacional en su contra, emitida por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra.

Zelenski, por su parte, declaró la noche del viernes que podrían “tener lugar reuniones muy importantes” en los próximos días, y volvió a pedir un alto el fuego incondicional como primer paso hacia una paz sostenible.

La escena en el Vaticano unió el duelo por una figura espiritual global con conversaciones que podrían marcar el rumbo del mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.