Habló Cristina: “¿Cómo se sostiene un modelo donde la gente tiene que tarjetear la comida del día a día?”

En una jornada cargada de tensión y simbolismo, Cristina Fernández de Kirchner reapareció este miércoles con un fuerte mensaje político, luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara su condena a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad, y el Tribunal Oral Federal N°2 le otorgara el beneficio de prisión domiciliaria. Desde su departamento en el barrio porteño de Montserrat, la ex presidenta hizo llegar un extenso audio que fue reproducido por altoparlantes en Plaza de Mayo, donde miles de militantes y dirigentes peronistas se concentraron para expresarle su respaldo.

"Gracias de corazón, los he escuchado cantar la marcha, el himno y volver a decir 'Vamos a volver'. Eso no lo hacíamos desde hacía mucho tiempo", comenzó diciendo la ex mandataria. Y añadió: “Me gusta ese 'vamos a volver' porque revela la voluntad de recuperar un país donde los pibes puedan comer cuatro veces al día, los trabajadores lleguen a fin de mes y los jubilados tengan sus remedios”.

En un tono emocional pero también combativo, Cristina arremetió contra el gobierno de Javier Milei, al que acusó de repetir los modelos económicos “que ya fracasaron en el pasado”. “Este modelo, que ahora encarna Milei, que no es diferente a los de otrora, se cae. No solo porque es injusto, sino porque es insostenible en términos económicos. Tiene vencimiento, como el yogurt”, ironizó.

La expresidenta apuntó especialmente al ministro de Economía, Luis Caputo: “El impresentable de Caputo alquila dólares para simular que tiene reservas. ¿Realmente hay alguien que pueda pensar que esto es sostenible?”, se preguntó, y lanzó una frase que sintetizó su crítica al modelo actual: “¿Cómo se sostiene un país donde la gente tiene que tarjetear la comida del día a día y después no puede pagar la tarjeta?”

Cristina también denunció que su condena responde al temor del poder económico a que pueda volver al ruedo electoral. “¿Por qué no me dejaron competir si estaba acabada? Porque saben que pierden. Por eso estoy presa”, aseguró.

Sobre el final, convocó a la militancia a organizarse y defender la democracia “con amor, sin miedo, pero con claridad”. Y prometió seguir en la lucha “desde la trinchera que sea”: “Vamos a volver, con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza. Porque tenemos algo que ellos jamás van a poder comprar: tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos patria”.

La manifestación se desarrolló en un clima pacífico, bajo un amplio operativo de seguridad desplegado por el Gobierno nacional y la Ciudad, que incluyó controles en los accesos y tres anillos de seguridad en el perímetro de la Plaza de Mayo. Aunque inicialmente se preveía una movilización a Comodoro Py, la concesión de la prisión domiciliaria a la ex presidenta modificó el rumbo de la protesta, que volvió a tener como epicentro el histórico corazón del peronismo.