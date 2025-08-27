Las autoridades de mesa percibirán $40.000 por cumplir efectivamente su función, y quienes participen en la capacitación previa reconocida por la Justicia Nacional Electoral recibirán un adicional de $40.000. Los delegados percibirán 120 mil pesos.
El Gobierno dispuso un aumento del 6,80% en las tarifas de gas desde septiembre
El nuevo golpe al bolsillo será para "reforzar el financiamiento del Fondo Fiduciario de Subsidios de Consumos Residenciales de Gas", según justificó el Gobierno.Economía27/08/2025
El Ministerio de Economía, a través de la Resolución 1253/2025 publicada en el Boletín Oficial, estableció que a partir del 1° de septiembre de 2025 entrará en vigencia el nuevo cuadro tarifario del gas natural, lo que implicará un incremento del 6,80 % para los usuarios residenciales.
La medida se suma al ajuste del recargo sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), dispuesto previamente para reforzar el financiamiento del Fondo Fiduciario de Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
Según informó la cartera económica, la decisión se enmarca en la emergencia energética prorrogada hasta 2026 y busca garantizar la sustentabilidad del sistema de subsidios, al tiempo que se reducen los aportes directos del Tesoro Nacional. El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) será el encargado de implementar los cambios en la facturación de las distribuidoras y comercializadoras.
Un estudio revela la percepción de los argentinos sobre la economía y la sociedad, mostrando que la mayoría califica su situación personal como “mala” o “muy mala”. Además, calificaron a los políticos.
Los precios mayoristas subieron 2,8% en julio en todo el país y acumulan un 12,3% en lo que va del 2025Economía19/08/2025
Según informó el INDEC, el índice interanual alcanzó el 20,9%. Los aumentos se explican principalmente por los productos agropecuarios, químicos, derivados del petróleo y vehículos.
Pese a las promociones y facilidades de pago, el consumo se mantuvo estancado y predominó la compra de regalos más económicos.
Para el INDEC, los salarios subieron 3% en junio y acumulan un alza del 20,7% en 2025Economía13/08/2025
El organismo señaló que el sector privado no registrado lideró las subas con un fuerte incremento mensual.
Según el organismo, recreación y cultura lideró las subas mensuales, mientras que la ropa tuvo una baja.
Siguió la caída del consumo en julio y las ventas minoristas cayeron 2% interanual y 5,7% frente a junioEconomía10/08/2025
Según CAME, el consumo estuvo condicionado por el endeudamiento de los hogares, el uso limitado del crédito y el aumento de costos, con caídas en cuatro de los siete rubros relevados.
Julio marcó un récord en ventas de autos en el país con el patentamiento de 62 mil vehículosEconomía04/08/2025
Hubo un crecimiento del 44% interanual y aseguran que fue el "mejor mes" de ventas desde el 2018.
El especialista en seguridad, Daniel Olivera advirtió sobre nuevos modus operandi delictivos en Tierra del Fuego y llamó a reforzar la prevención ciudadana y las políticas de seguridad, ante los hurtos y robos que se están cometiendo. Los vendedores ambulantes "recién llegados" en la mira.
En Ushuaia, evalúan cada bache para definir si requiere reparación paliativa o integralTierra del Fuego26/08/2025
La Secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia habló de los trabajos que se están llevando a cabo en distintos barrios, en materia de bacheo.
El operativo militar, desarrollado cerca de Venezuela, incluye cruceros, destructores, submarinos nucleares y aviones de patrulla. El Pentágono confirmó que la misión se extenderá durante varios meses en aguas internacionales.
Venezuela envía buques en el Caribe para "combatir el narcotráfico" en medio de tensiones por presencia de EE.UUMundo26/08/2025
Caracas intensifica la vigilancia marítima mientras la presencia naval estadounidense en la región genera un clima de incertidumbre.