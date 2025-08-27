El Gobierno dispuso un aumento del 6,80% en las tarifas de gas desde septiembre

El Ministerio de Economía, a través de la Resolución 1253/2025 publicada en el Boletín Oficial, estableció que a partir del 1° de septiembre de 2025 entrará en vigencia el nuevo cuadro tarifario del gas natural, lo que implicará un incremento del 6,80 % para los usuarios residenciales.

La medida se suma al ajuste del recargo sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), dispuesto previamente para reforzar el financiamiento del Fondo Fiduciario de Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.

Según informó la cartera económica, la decisión se enmarca en la emergencia energética prorrogada hasta 2026 y busca garantizar la sustentabilidad del sistema de subsidios, al tiempo que se reducen los aportes directos del Tesoro Nacional. El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) será el encargado de implementar los cambios en la facturación de las distribuidoras y comercializadoras.